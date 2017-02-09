В Нарынской области произошло землетрясение силой около 3 баллов

9 февраля 2017, 14:01 Комментарии

В Кыргызстане 9 февраля произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций со ссылкой на Институт сейсмологии НАН КР. Землетрясение произошло в 12:33. Очаг располагается в хребте Молдо-Тоо, в 8 км к югу от пгт. Мин-Куш, в 18 км к юго-востоку от села Ак-Коль, в 20 км к северо-востоку от села Кош-Булак и 30 км к юго-востоку от села Арал.

Сила землетрясения в эпицентре составила 2,5 - 3 балла. В пгт. Мин-Куш толчки ощущались на уровне 2,5 баллов, в селе Ак-Коль - 2 балла.