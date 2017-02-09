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В Бишкеке задержан водитель, сбивший насмерть милиционера

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409045-ru.html

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9 февраля 2017, 13:39       Комментарии

В Бишкеке задержан водитель, сбивший насмерть сотрудника Патрульной милиции в ноябре 2016 года. Об этом K-News сообщили в ГУВД Чуйской области.
Уточняется, что водитель задержан в ночь на 9 февраля
"Им оказался житель Узгенского района Ошской области. Мужчина занимается частным извозом. После ДТП он направился в сторону гор, оставив машину возле кошар, он поехал на рынок, купил новую фару и бампер, вернулся, установил их, и поехал дальше. После того как он приехал в Ош, он продал машину, и приобрел другое авто", – рассказали в ПМ.
Напомним, 28 ноября 2016 года на автодороге Бишкек — Чалдовар совершен автонаезд на сотрудника милиции УПМ ГУВД Бишкека Марата Алымкулова.

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