В Бишкеке задержан водитель, сбивший насмерть милиционера

9 февраля 2017, 13:39 Комментарии

В Бишкеке задержан водитель, сбивший насмерть сотрудника Патрульной милиции в ноябре 2016 года. Об этом K-News сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что водитель задержан в ночь на 9 февраля

"Им оказался житель Узгенского района Ошской области. Мужчина занимается частным извозом. После ДТП он направился в сторону гор, оставив машину возле кошар, он поехал на рынок, купил новую фару и бампер, вернулся, установил их, и поехал дальше. После того как он приехал в Ош, он продал машину, и приобрел другое авто", – рассказали в ПМ.

Напомним, 28 ноября 2016 года на автодороге Бишкек — Чалдовар совершен автонаезд на сотрудника милиции УПМ ГУВД Бишкека Марата Алымкулова.