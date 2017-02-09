В мэрии пообещали устранить незаконную парковку перед "Бишкек парком"

9 февраля 2017, 13:43 Комментарии

Первый заместитель главы Первомайской администрации Канат Бейшенов пообещал решить вопрос с незаконной парковкой перед торговым центром "Бишкек парк".

В мэрии отметили, что руководство торгового центра с открытия своих дверей не предпринимает ничего, чтобы бороться незаконной парковкой на улице Киевская. Несмотря запрещающий знак посетители торгового центра оставляют свои автомобили у входа в торговый центр. Это существенно затрудняет передвижение по улице Киевской.

Бейшенов рассказал, что в данный момент на улице стоит сотрудник торгового центра и регулирует движение.

"Ранее сотрудники патрульной милиции разгоняли водителей, но сейчас их нет. Однако мы планируем возле торгового центра поставить сотрудника акимиата, который будет разгонять машины", − отметил он.