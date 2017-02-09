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В мэрии пообещали устранить незаконную парковку перед "Бишкек парком"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-meri...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409044-ru.html

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9 февраля 2017, 13:43       Комментарии

Первый заместитель главы Первомайской администрации Канат Бейшенов пообещал решить вопрос с незаконной парковкой перед торговым центром "Бишкек парк".
В мэрии отметили, что руководство торгового центра с открытия своих дверей не предпринимает ничего, чтобы бороться незаконной парковкой на улице Киевская. Несмотря запрещающий знак посетители торгового центра оставляют свои автомобили у входа в торговый центр. Это существенно затрудняет передвижение по улице Киевской.
Бейшенов рассказал, что в данный момент на улице стоит сотрудник торгового центра и регулирует движение.
"Ранее сотрудники патрульной милиции разгоняли водителей, но сейчас их нет. Однако мы планируем возле торгового центра поставить сотрудника акимиата, который будет разгонять машины", − отметил он.

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