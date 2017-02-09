В мусорном баке возле Орто-Сайского рынка нашли учебную мину

9 февраля 2017, 13:36 Комментарии

В Мусорном баке возле Орто-Сайского рынка, мужчина без определенного места жительства нашел учебную мину. Об этом K-News сообщили в МВД.

По их данным, мужчина нашедший мину, отнес ее в пункт приема металлолома, там ему сказали, что ее нужно отнести в милицию.

"Гражданин отнес мину в УПМ, после чего к месту отправили саперов, но те больше ничего не нашли, сейчас оцепление снято, проводится расследование", – рассказали в ведомстве.