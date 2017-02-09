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В Бишкеке задержан водитель, сбивший насмерть милиционераВ Бишкеке задержан водитель, сбивший насмерть милиционераВ Бишкеке в мусорном баке возле рынка Орто-Сай нашли учебную минуВ Бишкеке в мусорном баке возле рынка Орто-Сай нашли учебную мину

В мусорном баке возле Орто-Сайского рынка нашли учебную мину

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-muso...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409043-ru.html

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9 февраля 2017, 13:36       Комментарии

В Мусорном баке возле Орто-Сайского рынка, мужчина без определенного места жительства нашел учебную мину. Об этом K-News сообщили в МВД.
По их данным, мужчина нашедший мину, отнес ее в пункт приема металлолома, там ему сказали, что ее нужно отнести в милицию.
"Гражданин отнес мину в УПМ, после чего к месту отправили саперов, но те больше ничего не нашли, сейчас оцепление снято, проводится расследование", – рассказали в ведомстве.

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