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Евросоюз гарантирует поддержку запросов, которые озвучит Президент А.Атамбаев в Брюсселе - Чезаре Де Монтис

Источник:
http://kabar.kg/news/evrosoiuz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409041-ru.html

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9 февраля 2017, 13:43       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Европейский союз гарантирует поддержку запросов, которые озвучит Президент Алмазбек Атамбаев в ходе предстоящего визита в Брюссель. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил посол, глава представительства Евросоюза в КР Чезаре Де Монтис.
По его словам, 16 февраля планируется визит А.Атамбаева в Брюссель, в ходе которого ожидается встреча с руководством институтов Евросоюза.
"Хотелось бы напомнить, что Алмазбек Атамбаев посетит Брюссель третий раз. Предыдущие визиты в 2013 и 2015 годах были весьма полезными для двусторонних связей. В ходе этих визитов, Алмазбек Атамбаев был принят председателями Европейской комиссии, Европейского парламента, Совета Европы и другими должностными лицами ЕС высокого уровня. Это исключительный пример и то, что каждый раз его приветствует высшее руководство Институтов, говорит об уважении главы Кыргызстана. Я не могу сказать за Президента, но мы ожидаем, что в ходе предстоящего визите он скажет о необходимости заключения нового соглашения Кыргызстана и Европейского союза. Последнее соглашение было подписано 20 лет назад. С тех пор мир изменился и отдельные пункты, которые перестали быть актуальным должны быть исключены. Второй вопрос, который мы ожидаем, будет поднят в Брюсселе Алмазбеком Атамбаевым, это поддержка со стороны Евросоюза в укреплении демократии в Кыргызстане. Третий вопрос, на наш взгляд будет касаться финансовой поддержки. Не могу утверждать, но полагаю, что ЕС гарантирует поддержку запросам Президента Кыргызстана", - отметил он.
Также Чезаре Де Монтис отметил, что помимо всего, ожидается подписание меморандума между ЕС и КР о реформировании судебной системы республики.
"Это будет вторая фаза проекта. На первый было выделено 13 млн евро, на второй также планируется выделение 13 млн евро. Это значительная сумма для одного сектора", - сказал он.

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