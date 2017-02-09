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В 2016 году объем экспорта КР в ЕС в рамках статуса ВСП+ увеличился на 53%

Источник:
http://kabar.kg/news/v-2016-go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409040-ru.html

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9 февраля 2017, 13:52       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В 2016 году объем экспорта Кыргызстана в Европейский союз увеличился на 53% и составил 68 млн долларов. Об этом на пресс-конференции по результатам двустороннего сотрудничества между КР и ЕС сообщил посол Представительства Европейского союза в Кыргызстане Чезаре Де Монтис.
По его словам, прошедший 2016-й год был плодотворным и успешным для двусторонних отношений.
"Прежде всего хотел бы напомнить о статусе ВСП+, который был присвоен Кыргызстану в начале 2016 года. Это позволит республике экспортировать в страны Евросоюза 6 тыс 200 наименований товаров. Так, в 2016 году экспорт кыргызской продукции в Европейский союз увеличился на 53% и достиг 68 млн долларов. Это говорит о большом интересе предпринимателей КР к европейскому рынку и готовности получать выгоды", - сказал он.
Также Чезаре Де Монтис отметил, что для того, чтобы облегчить экспорт для правительства и бизнес-сообщества, ЕС была предоставлена техническая помощь посредством многочисленных встреч, в частности с миссиями Генерального директора Еврокомисси по торговле.
"Также в октябре 2016 года было решено организовать ряд видеоконференций с участием европейских экспертов для местной общественности. В конце прошлого года были организованы две видеоконференции, в 2017 году также планируется их продолжить. Помимо этого, в течение 2017 года планируется организация визитов европейских экспертов в Кыргызстан. Первая миссия прибыла 6 февраля и уже активно работает с местными партнерами", - добавил он.

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