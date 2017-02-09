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Live: В онлайн-эфире глава ГРС Т.Сарпашев комментирует представление Генпрокуратуры о его увольнении

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409039-ru.html

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9 февраля 2017, 12:49       Комментарии

В онлайн-эфире глава Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев комментирует представление об освобождении от должности.
Смотрите в аккаунтах АКИpress в Instagram и facebook.

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