Live: В онлайн-эфире глава ГРС Т.Сарпашев комментирует представление Генпрокуратуры о его увольнении

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Источник:http://kg.akipress.org/news:13...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-409039-ru.html
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9 февраля 2017, 12:49 Комментарии
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