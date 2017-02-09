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Стенд Кыргызстана признали самым самобытным на туристической выставке в ТурцииСтенд Кыргызстана признали самым самобытным на туристической выставке в ТурцииНа круизном лайнере в Новой Зеландии произошел взрывНа круизном лайнере в Новой Зеландии произошел взрыв

Стенд Кыргызстана признали самобытным на туристической выставке в Турции

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/stend-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409038-ru.html

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9 февраля 2017, 13:07       Комментарии

Семь туроператоров Кыргызстана приняли участие в туристической выставке Eastern Mediterranean Travel and Tourism в Стамбуле при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает пресс-служба посольства США в КР.
Представители 80 стран приняли участие в этой крупнейшей туристической выставке Турции.
"В течение четырех дней ярмарки стенд Кыргызстана посетили свыше 14 тыс. человек. Отличительной чертой стенда стали настоящая юрта, традиционные блюда и музыка. Делегация Кыргызстана получила награду "Самый самобытный стенд" за уникальный дизайн, отражающий культуру страны. На кыргызстанском стенде для посетителей подавались боорсоки и кумыс, в то время как они наслаждались классическими мелодиями, исполняемыми на комузе. Посетители примеряли традиционную одежду и размещали свои фотографии в Интернете для участия в викторине, главным призом которого стала поездка на двоих в Кыргызстан. Гости также посмотрели 3D видео-туры по великолепным горным пейзажам страны", – говорится в сообщении.
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