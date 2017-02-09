Стенд Кыргызстана признали самобытным на туристической выставке в Турции

9 февраля 2017, 13:07 Комментарии

Семь туроператоров Кыргызстана приняли участие в туристической выставке Eastern Mediterranean Travel and Tourism в Стамбуле при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает пресс-служба посольства США в КР.

Представители 80 стран приняли участие в этой крупнейшей туристической выставке Турции.

"В течение четырех дней ярмарки стенд Кыргызстана посетили свыше 14 тыс. человек. Отличительной чертой стенда стали настоящая юрта, традиционные блюда и музыка. Делегация Кыргызстана получила награду "Самый самобытный стенд" за уникальный дизайн, отражающий культуру страны. На кыргызстанском стенде для посетителей подавались боорсоки и кумыс, в то время как они наслаждались классическими мелодиями, исполняемыми на комузе. Посетители примеряли традиционную одежду и размещали свои фотографии в Интернете для участия в викторине, главным призом которого стала поездка на двоих в Кыргызстан. Гости также посмотрели 3D видео-туры по великолепным горным пейзажам страны", – говорится в сообщении.

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