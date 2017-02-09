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На круизном лайнере в Новой Зеландии произошел взрыв

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355117_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409037-ru.html

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9 февраля 2017, 12:56       Комментарии

На круизном лайнере Emerald Princess в новозеландском порту Чалмерс произошел взрыв. В результате погиб один человек, предположительно, член экипажа. Среди пассажиров никто не пострадал. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает Лента.ру со ссылкой на Radio New Zealand.
По словам очевидцев, предположительно, взорвался газовый баллон на корме судна. Самому лайнеру не был нанесен ущерб.
Как отмечают СМИ, лайнер Emerald Princess водоизмещением 8,4 тысячи тонн способен вмещать свыше трех тысяч пассажиров и 1,2 тысячи членов экипажа.

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