Промышленно-производственные итоги Кыргызстана за 2016 год

9 февраля 2017, 13:10 Комментарии

Увеличение потерь электроэнергии, уменьшение объемов добываемого золота, снижение показателей по производству одежды и текстиля.

Госкомитет промышленности промышленности, энергетики и недропользования подвел итоги работы за 2016 год.

Промышленность и производство

Рост объемов промышленной продукции в 2016 году на 3,7% обеспечен за счет увеличения добычи металлических руд - в 2,3 раза, производство очищенных нефтепродуктов - на 44,4%, пищевых продуктов - на 16,7%, выпуск драгоценных металлов - на 5%.

Вместе с тем отмечается отставание по показателям по сравнению с 2015 годом по производству одежды – на 20%, в текстильном производстве - на 12,6%.

В обрабатывающей промышленности произведено продукции на 160 млрд 484,3 млн сомов. Индекс физического объема к 2015 году обеспечен на уровне 105,4%.

Основной объем промышленной продукции - до 90% производится шестью экономикообразующими отраслями, пять из которых из сферы обрабатывающей промышленности:

<li>текстильное производство, производство одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий с удельным весом - 2%.</li><li>производство основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования с удельным весом – 50%</li><li>производство пищевых продуктов (включая напитки) и табачные изделия – 11% (в компетенции Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР);</li><li>производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (строительные материалы) – 6%,</li><li>производство кокса и очищенных нефтепродуктов – 3%;</li>

Металлургическая отрасль

Вклад металлургической отрасли КР в общий объем промышленного производства составляет около 50% (производство сурьмы и золота).

Объемы производства на руднике Кумтор в 2016 составил 16,2 тонны на сумму 97,8 миллиарда сомов. Снижение этого показателя за последние годы специалисты связывают прежде всего с тем, что в этот период осваивались зоны с низким содержанием руды.

Топливно-энергетический комплекс

Задачи к подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017-го выполнены в полном объеме. В мае прошлого года во всех энергокомпаниях была проведена оптимизация структур управления, сокращение численности персонала на 5 процентов (800 человек). В результате сэкономлено сто миллионов сомов из фонда оплаты труда.

Выработка электроэнергии ОАО "Электрические станции" составила 12,8 миллиарда кВт/ч, что на 0,5% больше выработки в 2015 году.

Много нареканий поступает со стороны населения в отношении ОАО "Северэлектро". Недовольны граждане в основном частыми отключениями электричества из-за профилактических работ, а также выставлением счетов, которые не соответствуют показаниям счетчика.

Потери электроэнергии в сетях распределительных энергетических компаний за 12 месяцев 2016 года составили 13,9% (1 миллиард 507,1 миллиона кВт/ч), что на 0,9% больше установленного норматива (13%).