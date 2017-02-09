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Депутаты выступили против прямых выборов глав айыл окмоту

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355118_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409035-ru.html

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9 февраля 2017, 13:14       Комментарии

Сегодня, 9 февраля, на заседании парламента депутаты обсуждают поправки в Закон "О выборах в органы местного самоуправления".
По словам инициатора законопроекта депутата от фракции "Республика - Ата-Журт" Кенжебека Бокоева, поправками предусматриваются прямые выборы на должность главы айыл окмоту. Однако законопроект не нашел одобрения у некоторых парламентариев.
Так, депутат от фракции СДПК Айнуру Алтыбаева заявила, что прямые выборы айыл окмоту нецелесообразны. По ее словам, народ выбирает депутатов местных кенешей, а они в свою очередь должны избирать глав айыл окмоту.
"Местное сообщество выбирает депутатов айыльных кенешей. Они, в свою очередь, выбирают глав айыл окмоту. Прямые выборы должны проводиться в случае, если со дня первой сессии депутаты местных кенешей несколько раз не смогли избирать главу местной администрации", - сказала Алтыбаева.
Она также предложила снизить залог в 30 тысяч сомов для кандидатов в депутаты в местные кенеши. По ее словам, для местного уровня это большой залог.
Не нашел поддержки законопроект и у депутата от фракции "Кыргызстан" Азизбека Турсунбаева. Он отметил, что с законопроектом не стоит спешить, так как нужно взвесить все за и против.
Представитель Минфина сообщил, что на сегодняшний день в Кыргызстане имеется 453 айыл окмоту, 80% из них на дотациях.

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