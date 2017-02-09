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Промышленно-производственные итоги Кыргызстана за 2016 годПромышленно-производственные итоги Кыргызстана за 2016 годСтенд Кыргызстана признали самобытным на туристической выставке в ТурцииСтенд Кыргызстана признали самобытным на туристической выставке в Турции

Стенд Кыргызстана признали самым самобытным на туристической выставке в Турции

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/stend-kyr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409034-ru.html

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9 февраля 2017, 13:08       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. С 26 по 29 января семь туроператоров из Кыргызской Республики приняли участие в туристической выставке Eastern Mediterranean Travel and Tourism (EMITT) в г. Стамбул при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает пресс-служба Посольства США в КР.
Также, в партнерстве с турецкой туристической и медиа-компанией "Gezimanya", USAID организовал несколько рекламных мероприятий на выставке для привлечения дополнительного интереса к Кыргызстану со стороны иностранных туроператоров, туристических блогеров и традиционных средств массовой информации. В результате, кыргызстанские туроператоры обсудили условия 42 потенциальных контрактов на летний сезон 2017 года.
Представители 80 стран приняли участие в этой крупнейшей туристической выставке Турции. В течение четырех дней ярмарки стенд Кыргызстана посетили свыше 14 тыс. человек. Отличительной чертой стенда стали настоящая юрта, традиционные блюда и музыка. Делегация Кыргызстана получила награду "Самый самобытный стенд" за уникальный дизайн, отражающий культуру страны.
На кыргызстанском стенде для посетителей подавались боорсоки и кумыс, в то время как они наслаждались классическими мелодиями, исполняемыми на комузе. Посетители примеряли традиционную одежду и размещали свои фотографии в Интернете для участия в викторине, главным призом которого стала поездка на двоих в Кыргызстан. Гости также посмотрели 3D видео-туры по великолепным горным пейзажам страны.
Участие в выставке EMITT является частью работы USAID по привлечению туристов из Турции, учитывая культурные и исторические связи между Турцией и Кыргызской Республикой. Недавнее исследование показывает, что среди турецких туристов растет интерес к Кыргызстану, и награда "Самый самобытный стенд" на выставке EMITT поможет поднять престиж страны как туристического направления для туристов из Турции.

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