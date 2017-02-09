Депутат интересуется, сколько средств потребуется для проведения повторных выборов в местах, где не могут избрать мэров и глав айыл окмоту

9 февраля 2017, 12:56 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Бакирдин Субанбеков ("Бир Бол") интересуется, сколько городских и айыльных кенешей до сих пор не могут избрать мэров и глав айыл окмоту. Об этом он спросил 9 февраля на заседании парламента. Заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведениям референдума Абдыжапар Бекматов ответил, что 10 кенешей дважды не смогли избрать главу муниципалитета из-за отсутствия кворума.

"Сколько потребуется средств для проведения повторных выборов?" - спросил депутат.

"Это будет зависеть от количества участков", - сказал замглавы ЦИК.

Парламент рассматривает законопроект о выборах в органы местного самоуправления, которым предлагается внедрить формы прямых выборов глав айыл окмоту.

По словам инициатора Кенжебека Бокоева ("Республика - Ата-Журт"), практика показывает, что прямые выборы глав айыл окмоту более эффективны в вопросе очищения исполнительных органов МСУ от коррумпированных, криминальных руководителей. Он отметил, что население хорошо знает друг друга и избавляется от скомпрометировавших себя чиновников, нежели депутаты, выдвинувшие их из своих рядов.

Кроме того, проект закона предусматривает:

- увеличение срока полномочий глав исполнительных органов МСУ, а также депутатов местных кенешей с 4 до 5 лет,

- усиление квалификационных требований для кандидатов, выдвигаемых на должность главы айыл окмоту или мэра города, в части свободного владения государственного языка,

- введение избирательного залога для кандидатов (самовыдвиженцев), политических партий, выдвинувших кандидатов на должность главы айыл окмоту, до 30 тыс. сомов.