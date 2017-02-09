Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4273 (-0.0015) 
Евро: 74.0095 (-0.1023) 
Золото: 39.73 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +7°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Стенд Кыргызстана признали самобытным на туристической выставке в ТурцииСтенд Кыргызстана признали самобытным на туристической выставке в ТурцииТуркменистан готовится к президентским выборамТуркменистан готовится к президентским выборам

Депутат интересуется, сколько средств потребуется для проведения повторных выборов в местах, где не могут избрать мэров и глав айыл окмоту

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409031-ru.html

Похожие новости

Из 59 зарегистрированных депутатов на заседании парламента присутствуют 12

В конце февраля в Кыргызстан прибудут депутаты Европарламента

Депутаты выступили против прямых выборов глав айыл окмоту

Туркменистан готовится к президентским выборам

Депутат: В айыл окмоту сейчас могут пройти даже члены ОПГ

9 февраля 2017, 12:56       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Бакирдин Субанбеков ("Бир Бол") интересуется, сколько городских и айыльных кенешей до сих пор не могут избрать мэров и глав айыл окмоту. Об этом он спросил 9 февраля на заседании парламента. Заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведениям референдума Абдыжапар Бекматов ответил, что 10 кенешей дважды не смогли избрать главу муниципалитета из-за отсутствия кворума.
"Сколько потребуется средств для проведения повторных выборов?" - спросил депутат.
"Это будет зависеть от количества участков", - сказал замглавы ЦИК.
Парламент рассматривает законопроект о выборах в органы местного самоуправления, которым предлагается внедрить формы прямых выборов глав айыл окмоту.
По словам инициатора Кенжебека Бокоева ("Республика - Ата-Журт"), практика показывает, что прямые выборы глав айыл окмоту более эффективны в вопросе очищения исполнительных органов МСУ от коррумпированных, криминальных руководителей. Он отметил, что население хорошо знает друг друга и избавляется от скомпрометировавших себя чиновников, нежели депутаты, выдвинувшие их из своих рядов.
Кроме того, проект закона предусматривает:
- увеличение срока полномочий глав исполнительных органов МСУ, а также депутатов местных кенешей с 4 до 5 лет,
- усиление квалификационных требований для кандидатов, выдвигаемых на должность главы айыл окмоту или мэра города, в части свободного владения государственного языка,
- введение избирательного залога для кандидатов (самовыдвиженцев), политических партий, выдвинувших кандидатов на должность главы айыл окмоту, до 30 тыс. сомов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум