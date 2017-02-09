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Торговцы на Ошском рынке превратили парковку в автостоянку

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/torgov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409030-ru.html

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9 февраля 2017, 12:33       Комментарии

Торговцы на Ошском рынке превратили парковку в автостоянку, заявил заместитель главы Ленинского района Аскат Карынбаев.
По его словам, на рынке функционируют гостевые парковки.
"Все знают какая там ситуация. Были проблемы, и они до сих пор существуют. В 2012 году при реконструкции дорог были построены гостевые парковки. Большинство машин паркуются на двух улицах: Кулиева и Бейшеналиевой. Парковка работает как гостевая, оплата не взимается. Но есть проблема — торговцы используют это место как стоянку. То есть целый день машина стоит и занимает площадь. Если бы они парковались на короткое время, то там была бы совсем другая ситуация", − сказал Карынбаев.
Он добавил, что при установке шлагбаума эта проблема нормализуется.

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