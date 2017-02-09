9 февраля 2017, 12:33 Комментарии

Торговцы на Ошском рынке превратили парковку в автостоянку, заявил заместитель главы Ленинского района Аскат Карынбаев.

По его словам, на рынке функционируют гостевые парковки.

"Все знают какая там ситуация. Были проблемы, и они до сих пор существуют. В 2012 году при реконструкции дорог были построены гостевые парковки. Большинство машин паркуются на двух улицах: Кулиева и Бейшеналиевой. Парковка работает как гостевая, оплата не взимается. Но есть проблема — торговцы используют это место как стоянку. То есть целый день машина стоит и занимает площадь. Если бы они парковались на короткое время, то там была бы совсем другая ситуация", − сказал Карынбаев.

Он добавил, что при установке шлагбаума эта проблема нормализуется.