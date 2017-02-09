Посол ЕС раскрыл детали поездки Атамбаева в штаб-квартиру Евросоюза

9 февраля 2017, 12:27 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев посетит штаб-квартиру Европейского Союза в Брюсселе 16 февраля. Посол ЕС в КР Чезаре Де Монтис рассказал о повестке встречи и в каком направлении будет развиваться сотрудничество КР и ЕС.

По его словам, на встрече стороны обсудят новое соглашение о сотрудничестве Кыргызстана и Евросоюза. Он напомнил, что текущий документ был подписан около 20 лет назад и сейчас он требует новых дополнений с учетом изменившихся обстоятельств.

Новое соглашение о сотрудничестве

"Есть много соглашений с другими странами, но это нужно не просто копировать. Мы должны прийти к такому соглашению, которое отражало бы амбиции Кыргызстана и реалии Кыргызстана. Органы власти указали, что они готовы пойти настолько далеко, насколько ЕС может пойти далеко. Это показатель того, что амбиции КР высоки, но ЕС выработал новый инструмент и способы диалога со странами, которых не существовало 20 лет назад", - предупредил он.

Он добавил, что в новом соглашении будут учтены новые области - цифровая экономика, электронное правительство и другое. Акцент будет сделан на экономических процессах.

"Хотелось бы больше глав о торговле и инвестициях, чтобы ЕС увеличил свои компетенции в этой области", - поделился он.

Финансовая помощь

Посол предположил, что Алмазбек Атамбаев может попросить поддержу ЕС для демократической системы в КР.

"Президент еще раз подчеркнул укрепление демократической системы и, вероятно, он попросит поддержку от ЕС. И эта поддержка не обязательно финансовая, но и политическая, которую ЕС может предоставить странам, которые искренне в ней заинтересованы", - сказал он.

Он добавил что речь, возможно, зайдет и о финансовой помощи.

"Президент - друг Европейского союза, а Европейский союз - друг президента. Вашего президента уважают в других странах ЕС. Я думаю, что мы обязательно гарантируем нашу поддержку, и будем приветствовать его дальнейшую работу во благо народа", - подчеркнул он.

Напомним, в 2016 году ЕС выделил Кыргызстану 34,5 млн евро на грантовой основе. Из этой суммы 24,5 млн евро были переведены в бюджет страны и в дальнейшем направлены на совершенствование избирательной системы (5 млн евро), сектор образования (10 млн евро), социальной защиты.

Политическое сотрудничество

Чезаре Де Монтис отметил, что 2017 год будет насыщенным для двустороннего сотрудничества.

"Он будет очень важным для Кыргызстана, потому что это год выборов и, как сказал президент, это единственная страна в регионе, где никто не знает заранее, кто будет следующим президентом, но знает, когда это произойдет", - отметил он.

Также ожидается, что на встрече стороны подпишут новый меморандум о поддержке судебной реформы.

"Речь идет о второй фазе поддержки. По первой фазе было выделено 13 миллионов евро. Во второй фазе будет выделено 13 миллионов евро. То есть 26 миллионов евро, которые ЕС выделил для Кыргызстана по судебной реформе", - добавил он.

Он отметил, что объем средств говорит о проблемах в судебной системе страны.

"Мы бы столько не вложили, если бы все было хорошо", - сказал он.

По ситуации вокруг дела Азимжана Аскарова и новой редакции Конституции, которые широко обсуждались на международной арене, посол отметил, что ЕС не намерен вмешиваться во внутриполитические процессы и ожидает лишь соответствия международным обязательствам.

Напомним, это будет третий визит Алмазбека Атамбаева в Брюссель. Предыдущие визиты были в 2013 и 2015 году, тогда глава государства встретился с председателями Европейской комиссии, Европейского парламента, Совета Европы и других институтов.

Через неделю после визита Атамбаева в Брюссель в Кыргызстане прибудет делегация Европарламента. В делегацию войдут 10 депутатов Европарламента. Они будут находиться в Кыргызстане несколько дней и встретятся с кыргызскими коллегами, представителями гражданского общества и посетят объекты, финансируемые ЕС.