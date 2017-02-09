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Наталья Никитенко: В прошлом году было 12 тыс. выездов по семейному насилию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355113_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409028-ru.html

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9 февраля 2017, 12:31       Комментарии

Только в прошлом году было осуществлено 12 тысяч выездов по семейному насилию. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщила депутат Наталья Никитенко на заседании Жогорку Кенеша.
По ее словам, это только те случаи, когда жертвы не побоялись говорить о семейном насилии. Помимо этого растет количество суицидов.
Она отметила, что, несмотря на принятие декларативных документов, ничего не меняется, и поэтому необходимо принимать реальные меры, а также поднимать уровень культуры.
Никитенко также коснулась темы передачи "Келин" на КТРК, в которой единственная функция невестки - угождать капризной свекрови.
Еще один депутат Аида Салянова также выступила против этой передачи и потребовала прекратить показ этого шоу по КТРК. "Неправильно популяризировать деспотичный образ кайнене (ред. свекрови). Неправильно обращать эту тему в шутку, когда из-за таких отношений рушатся судьбы сотни женщин, а тысячи детей остаются сиротами", - добавила она.

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