Наталья Никитенко: В прошлом году было 12 тыс. выездов по семейному насилию

9 февраля 2017, 12:31 Комментарии

Только в прошлом году было осуществлено 12 тысяч выездов по семейному насилию. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщила депутат Наталья Никитенко на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, это только те случаи, когда жертвы не побоялись говорить о семейном насилии. Помимо этого растет количество суицидов.

Она отметила, что, несмотря на принятие декларативных документов, ничего не меняется, и поэтому необходимо принимать реальные меры, а также поднимать уровень культуры.

Никитенко также коснулась темы передачи "Келин" на КТРК, в которой единственная функция невестки - угождать капризной свекрови.

Еще один депутат Аида Салянова также выступила против этой передачи и потребовала прекратить показ этого шоу по КТРК. "Неправильно популяризировать деспотичный образ кайнене (ред. свекрови). Неправильно обращать эту тему в шутку, когда из-за таких отношений рушатся судьбы сотни женщин, а тысячи детей остаются сиротами", - добавила она.