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Все въезжающие в Китай будут сдавать отпечатки пальцев

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355115_vs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409026-ru.html

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9 февраля 2017, 12:40       Комментарии

Власти Китая начинают собирать отпечатки пальцев у всех иностранцев, въезжающих на территорию страны. Об этом, как пишет Би-би-си, сообщили в министерстве общественной безопасности КНР.
Новая система сначала будет опробована в международном аэропорту города Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун). Там она начнет работать с 10 февраля.
До конца этого года ее введут во всех пунктах пересечения границы.
Отпечатки должны будут сдавать все иностранные граждане в возрасте от 14 до 70 лет, за исключением иностранных дипломатов.
Власти Китая сослались на опыт других стран, в которых сдача отпечатков пальцев стала широко распространенной практикой.

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