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Рассмотрены законопроекты, направленные на повышение эффективности пенсионной системы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/rassmotre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409024-ru.html

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9 февраля 2017, 12:30       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. Председатель Социального фонда Тенизбек Абжапаров на заседании Жогорку Кенеша сегодня, 9 февраля, представил проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном страховании". Об этом сообщает пресс-сдужба ЖК КР.
Как отметил докладчик, законопроект направлен на повышение эффективности пенсионной системы, усиление страховых принципов назначения пенсий и оптимизацию расходов из республиканского бюджета на выплату базовой части пенсии.
В ходе обсуждения депутат Эльвира Сурбалдиева не согласилась с предлагаемой нормой о том, что базовая часть пенсии назначается и выплачивается лицам, страховая часть пенсии которых на дату назначения пенсии не превышает величины 3 прожиточных минимумов пенсионера. По ее мнению, несправедливой нормой является поправка, предлагающая индексацию базовой части пенсии в случае если общий размер пенсии ниже величины прожиточного минимума пенсионера.
На что председатель Соцфонда подчеркнул, что данные нормы направлены на развитие адресной помощи. "Таким образом мы минимизируем разрыв между гражданами с высокой пенсией и теми, кто получает маленькую пенсию", -сообщил Т.Абжапаров.
Кроме этого, депутаты рассмотрели проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" (в законы "О государственном пенсионном социальном страховании", "О минимальной заработной плате в Кыргызской Республике").
Как пояснил Т.Абжапаров, законопроектом предлагается ежегодно проводить индексацию пенсий в пределах средств, предусмотренных в бюджете Социального фонда Кыргызской Республики. При этом, порядок индексации пенсий определяется Правительством Кыргызской Республики. Законопроекты направлены на голосование в первом чтении.

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