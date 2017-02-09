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На 1 млн тонн увеличится производство молока в ЕАЭС в 2017 году

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/na-1-mln-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409023-ru.html

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9 февраля 2017, 12:34       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. 7 февраля в рамках заседания VIII Съезда Национального союза производителей молока (Союзмолоко) член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по промышленности и агропромышленному комплексу Сергей Сидорский оценил состояние молочного рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и предложил меры по повышению продуктивности молочной отрасли государств Союза.
Говоря об итогах развития молочной отрасли, Сергей Сидорский отметил, что в 2016 году страны ЕАЭС произвели 45,4 млн тонн молока. На долю России приходится около 70% производства. При этом в РФ производят молока меньше, чем потребляют – страна закрывает свои потребности на 82%. Похожая ситуация в Армении и Казахстане, где потребности в молоке закрыты на 90%. В то же время объемы производства в Беларуси и Кыргызстане превышает внутренний спрос (в частности, в Беларуси – в 2,5 раза), что дает этим странам возможность для увеличения поставок молока как в рамках ЕАЭС, так и в третьи страны.
"По нашим расчетам, эффект от импортозамещения составил по молоку около $1 млрд, – подчеркнул министр ЕЭК. – В целом по Союзу в текущем году прогнозируется рост производства молока до 46,5 млн тонн, увеличение взаимной торговли – до 5 млн тонн и сокращение импорта из третьих стран – до 3,2 млн тонн".
Сергей Сидорский сообщил, что в Комиссии сформирован реестр перспективных проектов для проведения совместных исследований в сфере агропромышленного комплекса (АПК). В целях повышения продуктивности в молочной отрасли в ближайшие несколько лет целесообразно объединить усилия в разработке сбалансированных рационов кормления и ветеринарных препаратов, а также обеспечить координацию племенной работы для реализации единых программ и внедрения инновационных технологий в селекции.
Также министр ЕЭК предложил создать евразийскую ассоциацию производителей молока, которая станет переговорной площадкой для выработки единой позиции бизнеса в целях отстаивания отраслевых интересов на евразийском пространстве.
"В национальных программах развития АПК ставятся масштабные задачи. Полезным и эффективным было бы решать их сообща, встречаясь на уровне министров сельского хозяйства "пятерки"", – подвел итог Сергей Сидорский.
Справка
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) – общественная некоммерческая организация. Объединение создано в 2008 году для обеспечения экономически выгодных условий производства и переработки молока, стимулирования повышения качества и эффективности работы молочной отрасли России.
В состав Союзмолока входит около 200 компаний из России, Беларуси, Эстонии, Италии, Голландии, которые производят 70% молока и молочной продукции России, а также технику, технологии и готовые решения для ферм, корма, упаковочные материалы и ветеринарные препараты для отрасли.
Пресс-служба ЕЭК

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