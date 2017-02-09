Туркменистан готовится к президентским выборам

9 февраля 2017, 12:55 Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. Граждане Туркменистана в это воскресенье будут выбирать президента страны. Выборы станут первыми с момента внесения изменений в Конституцию.

Кандидаты

На высший государственный пост претендуют девять кандидатов, в том числе действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. Претенденты, в соответствии с законом, предложены тремя политическими партиями и инициативными группами граждан.

Конкуренцию Бердымухамедову, выдвинутому кандидатом от Демократической партии Туркменистана, составят выдвиженец Партии промышленников и предпринимателей, председатель правления Акционерно-коммерческого банка "Рысгал" Бекмырат Аталыев и кандидат от Аграрной партии, председатель Марыйского областного комитета партии Дурдыгылыч Оразов.

Также на пост главы Туркменистана претендуют шесть кандидатов от инициативных групп граждан. Это заместитель хякима (главы администрации) Марыйского велаята (области) Джуманазар Аннаев, директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода Рамазан Дурдыев, заместитель хякима Дашогузского велаята Меретдурды Гурбанов, начальник главного управления экономики и развития Ахалского велаята Сердар Джелилов, генеральный директор производственного объединения "Гарабогазсульфат" Сулейман Нурнепесов и заместитель председателя Государственного объединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов.

Вне конкуренции

Несмотря на такое количество кандидатов, главным фаворитом ожидаемо является действующий президент. Остальные кандидаты — управленцы среднего звена, которые были известны до предвыборной кампании только в своих отраслях и регионах.

Что касается предвыборной программы, Бердымухамедов пообещал в случае своего переизбрания довести доходы на душу населения до уровня передовых стран, уделить особое внимание созданию электронной промышленности и превращению страны в индустриально развитое государство, модернизировать деятельность политической системы общества, продолжить демократизацию общественной жизни, усилить мощь национальной армии, военно-морских и военно-воздушных сил, пограничных соединений, продолжить выводить на орбиту новые искусственные спутники связи, которые позволят улучшить работу связи и телерадиовещания, обслуживать потребности народного хозяйства.

Также он пообещал совместно с международными организациями продолжить борьбу с международным терроризмом, экстремизмом, трансграничной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и взяточничеством.

Бердымухамедов стал вторым президентом в новейшей истории Туркменистана. Он проработал на этом посту два срока по пять лет и, вероятнее всего, в соответствии с новой Конституцией, будет переизбран на следующие семь лет.

За время работы он отменил наиболее одиозные нововведения и запреты своего предшественника — первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова. В результате в страну вернулись опера, балет, цирк, названия месяцев григорианского календаря и дней недели, Академия наук, аспирантура и докторантура. Также определенной категории пенсионеров вернули пенсии, школьникам — физкультуру и английский язык, молодежи — право получать образование за границей, стал доступен интернет. Некоторые политологи считают, что при Бердымухамедове Туркменистан сделал разворот от изоляции к интеграции в мировое сообщество.

При Ниязове выборы главы государства проводились несколько раз, и всегда он был единственным кандидатом, убедительно на них побеждающим. В итоге Ниязов получил право осуществлять полномочия первого лица государства без ограничения срока.

После кончины Туркменбаши президентские выборы на альтернативной основе впервые были проведены в Туркменистане в феврале 2007 года, победил Бердымухамедов.

День голосования

Выборы 12 февраля будут проходить с 07.00 (05.00 мск) до 19.00 (15.00 мск).

Законодательство Туркменистана не устанавливает порог явки, поэтому при любой активности избирателей выборы будут признаны состоявшимися.

Согласно Избирательному кодексу, Центризбирком не позднее, чем на седьмой день после выборов, подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты.

Избранным президентом Туркменистана считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Всего на президентских выборах будут открыты 2578 избирательных участков, из них 39 — при дипмиссиях Туркменистана за рубежом.

Наблюдение осуществляют Миссия наблюдателей от СНГ и 3223 национальных наблюдателя, которые представляют туркменские политические партии, общественные объединения и кандидатов в президенты. Также в Ашхабад прибыли представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет и снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

Основной закон государства устанавливает, что президентом Туркменистана может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане.

Источник РИА Новости