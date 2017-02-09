Предложение об увольнении Сарпашева прокомментировали в ГРС

9 февраля 2017, 12:34 Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Государственная регистрационная служба действовала в рамках закона при процедуре оформления права собственности на участок, принадлежащий доверенному лицу сына беглого президента Курманбека Бакиева - Максима, заявил пресс-секретарь ГРС Мелис Эржигитов.

Ранее Генеральная прокуратура внесла премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову представление об освобождении от должности главы ГРС Тайырбека Сарпашева. Основанием, по данным ГП, стало указание Сарпашева об исполнении решения суда об отмене ареста на недвижимое имущество на улице Скрябина, 45-45а, которое принадлежит доверенному лицу Максима Бакиева. При этом Генпрокуратура обжаловала данное решение в кассационном порядке.

Эржигитов отметил, что ГРС лишь исполнила решение Межрайонного суда Бишкека.

"Решение от 2 ноября пришло 28 декабря, то есть спустя 56 дней после принятия. Возникает вопрос, почему так долго? Может, его намеренно не давали... Если бы решение предоставили хотя бы в течение 10 дней или на две недели раньше, участок по-прежнему оставался бы без регистрации права собственности", - сказал Эржигитов.

Он отметил, что возникает и другой вопрос: почему правительство в 2010 году не национализировало этот участок в рамках декрета Временного правительства, если он принадлежал Бакиеву?