Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4273 (-0.0015) 
Евро: 74.0095 (-0.1023) 
Золото: 39.73 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Депутат: В айыл окмоту сейчас могут пройти даже члены ОПГДепутат: В айыл окмоту сейчас могут пройти даже члены ОПГНаталья Никитенко: В прошлом году было 12 тыс. выездов по семейному насилиюНаталья Никитенко: В прошлом году было 12 тыс. выездов по семейному насилию

Предложение об увольнении Сарпашева прокомментировали в ГРС

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409020-ru.html

Похожие новости

Президент подписал Указ "Об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил"

Генпрокуратура предлагает премьер-министру освободить главу ГРС Т.Сарпашева

Уволить главу ГРС Сарпашева предложила премьеру Генпрокуратура

Депутат просит взять под контроль дело об увольнении полковника ГПС

Президент подписал указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил и других воинских формирований

9 февраля 2017, 12:34       Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Государственная регистрационная служба действовала в рамках закона при процедуре оформления права собственности на участок, принадлежащий доверенному лицу сына беглого президента Курманбека Бакиева - Максима, заявил пресс-секретарь ГРС Мелис Эржигитов.
Ранее Генеральная прокуратура внесла премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову представление об освобождении от должности главы ГРС Тайырбека Сарпашева. Основанием, по данным ГП, стало указание Сарпашева об исполнении решения суда об отмене ареста на недвижимое имущество на улице Скрябина, 45-45а, которое принадлежит доверенному лицу Максима Бакиева. При этом Генпрокуратура обжаловала данное решение в кассационном порядке.
Эржигитов отметил, что ГРС лишь исполнила решение Межрайонного суда Бишкека.
"Решение от 2 ноября пришло 28 декабря, то есть спустя 56 дней после принятия. Возникает вопрос, почему так долго? Может, его намеренно не давали... Если бы решение предоставили хотя бы в течение 10 дней или на две недели раньше, участок по-прежнему оставался бы без регистрации права собственности", - сказал Эржигитов.
Он отметил, что возникает и другой вопрос: почему правительство в 2010 году не национализировало этот участок в рамках декрета Временного правительства, если он принадлежал Бакиеву?

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум