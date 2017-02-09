10 историй долгожительниц Кыргызстана

9 февраля 2017, 12:48 Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. На сегодня самой старой документально подтвержденной жительницей планеты по версии Книги рекордов Гиннесса признана гражданка Италии Эмма Морано, которой исполнилось 117 лет. Она жива и находится в добром здравии.

По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане проживают 280 долгожителей, возраст которых перевалил далеко за 100 лет. Из них 96 - мужчины и 184 - женщины.

Sputnik Кыргызстан побеседовал с самыми старыми жительницами республики и узнал, как и чем живут сегодня бабушки, перешагнувшие вековой рубеж.

1. Алайская долгожительница - 132-летняя Айша апа Айшу Атабаеву можно считать одной из старейших в мире. Жительница села Тогуз-Булак Кара-Сууйского района Ошской области родилась 132 года назад. У нее четверо сыновей, две дочери, 27 внуков, 62 правнука и 15 праправнуков.

Ее младшая невестка Сонайым Муратова рассказала, что Айша апа с Алая и после окончания школы работала в комсомольском комитете.

"В первом браке у нее не было детей, хотя она прожила с супругом долго. С 13-14 лет регулярно совершала намаз и только лет десять назад прекратила это делать в силу возраста", - рассказала Сонайым.

Она подчеркнула, что, несмотря на преклонные годы, у свекрови до сих пор хорошая память - никогда не забудет, что где оставила.

"Очень сильная женщина, еще несколько лет назад ходила самостоятельно. А сейчас охотно делится с внуками воспоминаниями о годах войны. Рассказывает им, как днем ходила на службу, а ночью вязала носки для фронтовиков. Мои дети внимательно слушают, как их ровесники в военные годы собирали колоски на полях, чтобы не умереть с голоду", - рассказывает невестка долгожительницы.

По ее словам, возможно, возраст, указанный в паспорте Айша апы, может не совпадать с реальным.

"Бабушка говорила, что в паспорте ее сделали старше на десять лет. Кстати, апа сейчас получает пенсию в размере 4 900 сомов", - пояснила невестка.

2. Почти целое село потомков 113-летней Айзады апы У 113-летней Айзады Казаковой трое сыновей, четыре дочери, 69 внуков, 80 правнуков и 20 праправнуков. Таким образом, у кыргызстанки всего 176 потомков. Сама бабушка родилась в селе Лаглан Кара-Сууйского района Ошской области.

За долгожительницей сейчас ухаживает ее второй сын Тажибай Эргешов. По его словам, у матери семеро детей, включая его, но старший брат и сестра уже ушли в мир иной.

"У меня и моих сестер и братьев в общей сложности 69 детей, все они уже обзавелись семьями. Старшему брату исполнилось бы 85 лет, а младший уже разменял шестой десяток", - поделился Эргешов.

Он отметил, что его отец - участник ВОВ, на фронте он лишился правой руки, но вернулся живым.

"Мама в годы войны работала в тылу. Она рассказывала, как сельчане ночевали в поле и не возвращались домой до тех пор, пока полностью не соберут урожай пшеницы, ведь хлеб уходил на фронт", - рассказывает сын долгожительницы.

После войны родители стали разводить скот, а в 1960 году переехали в село Мады.

"Отец до выхода на пенсию работал сторожем. А мама вот уже три года сидит дома, до этого она вела активный образ жизни и была в курсе всего, что происходит в селе. Когда мои сестры приезжали в гости, мама с легкостью уезжала с ними погостить на несколько дней", - говорит Эргешов.

По его словам, за последний месяц состояние здоровья матери ухудшилось. Айзада апа получает 5 200 сомов пенсии.

3. Кумушай апа до сих пор требует от детей ежедневного отчета В этом году одной из самых уважаемых жительниц села Табек Ала-Букинского района Джалал-Абадской области Кумушай апа исполнилось 112 лет. У нее пять дочерей и один сын - старшей дочери уже 80, а единственному и младшему сыну уже 53. Кроме этого, у нее 31 внук, 86 правнуков и четыре праправнука.

Ее единственная сноха Сабира Чыналиева рассказала, что Кумушай апа с юных лет дышала свежим воздухом, питалась только натуральными продуктами.

"Видимо, в этом секрет ее долголетия. Мама до сих пор пьет чай с молоком и просит делать ей чалап из айрана. Кроме этого, она не ест лапшу, купленную в магазине, поэтому готовим ей домашнюю. Воду для чая кипятим только на костре. Кстати, в отличие от нас, мама реже болеет", - рассказывает Чыналиева.

По ее словам, недавно Кумушай апа, спускаясь с кровати, подвернула ногу, поэтому сейчас не может совершать каждодневные прогулки.

" Мы до сих пор каждый вечер отчитываемся перед ней о проделанной работе. Всю жизнь она неустанно трудилась - была скотоводом, пасечником и даже работала в лесном хозяйстве. Свекровь получает пенсию в размере 5 тысяч сомов", - рассказала сноха.

Она сообщила, что муж у Кумушай апы умер в 1982 году.

4. Долгожительница из Кадамджая Зулпия апа Зулпия Дуванаева проживает в селе Кызыл-Добо Кадамджайского района Баткенской области. Ей уже исполнилось 110 лет. Волею судьбы у нее только одна дочь, но 6 внуков и 9 правнуков.

Ее дочь Турсунай Ботобекова рассказала, что отец участвовал в Великой Отечественной войне и был ранен. Скончался он в 1984 году.

"Первая жена отца умерла во время родов. После женитьбы на моей матери у них родились двое детей, но они умерли в младенческом возрасте. А через несколько лет родилась я, и меня по поверью назвали Турсунай (пусть будет живой)", - рассказала дочь долгожительницы.

Она отметила, что у матери никогда не было проблем с памятью, она спокойно доверяет ей присмотр за внуками и правнуками. Ботобекова добавила, что мама получает пенсию в размере 5 170 сомов, плюс компенсацию 1 000 сомов.

5. Строительница дороги в Боомском ущелье Кукутай апа В селе Маман Ак-Сууйского района Иссык-Кульской области живет 109-летняя Кукутай Конурбаева. У нее двое сыновей, дочь, 21 внук и 9 правнуков. О долгожительнице рассказала ее 62-летняя сноха Гулумкан Токтобаева.

"Когда я только пришла в эту семью, меня очень удивило, что свекровь не обращает внимания на укусы пчелы. Тогда она имела небольшую пасеку с 12 ульями. Может, поэтому и стала долгожительницей, ведь пчелиный яд очень полезный. Да и кости у нее не ломит, как у многих стариков. При этом Кукутай апа очень трудолюбивая", - говорит Гулумкан.

Долгожительница часто рассказывает, как работала не покладая рук. Выращивала ячмень, пшеницу, картофель, сеяла кукурузу, даже на опиумных плантациях работала.

"Мы принимали участие в строительстве дороги через Боомское ущелье. Часто, чтобы не опоздать на работу, приходилось в ущелье ночевать. А сейчас вам легко - нажмешь кнопку, и белье стирается, чайник кипит. Хорошо стало", - говорит Кукутай апа.

Невестка рассказала, что ее тестя не взяли на фронт из-за болезни, а ушедший на войну его младший брат через год написал: "Я вряд ли вернусь живым. У моей супруги была мечта учиться. Вы, если что случится, возьмите моего сына к себе". Он так и не вернулся с войны, а его месячного ребенка усыновила свекровь.

"К тому же они и сами долго не могли стать родителями. Вслед за первым усыновили еще двоих детей. Мой муж был вторым ребенком. Он уже умер. А тесть ушел из жизни в возрасте 86 лет. Сейчас свекровь получает 5 266 сомов пенсии и 1 000 как труженик тыла", - рассказала невестка.

6. 107-летняя Урбу апа из Аксы Урбу Боромбаевой исполнилось 107 лет. Она мать троих сыновей и одной дочери. У нее 25 внуков, 76 правнуков и 31 праправнук.

Сейчас женщина живет в Бишкеке у младшего сына Абдубалы Боромбаева.

"Мама в 1930 году начала работать учителем в школе. Учила детей до окончания ВОВ. Потом работала бухгалтером, а позже стала животноводом", - рассказал нам ее сын.

Он говорит, что здоровье у матери хорошее, но в последнее время часто гриппует и простывает.

"Мы сами из Аксы, а 15 лет назад забрал ее к себе в Бишкек. Пожилым людям нужны хороший уход и, конечно же, внимание. Мои дети каждое утро заходят к ней, здороваются и желают хорошего дня. Хорошее настроение продлевает жизнь. Пенсия матери - 5 000 сомов", - говорит Боромбаев.

Он добавил, что его отец умер в 2001 году в возрасте 96 лет. Старший брат Абдубалы Боромбаева, которому было 87 лет, ушел в мир иной в этом году. Ему самому 70 лет, а младшему брату исполнилось 65.

7. Воспитательница-долгожитель Токто апа Токто Дубанаева живет в селе Кызыл-Кыштак Кадамджайского района Баткенской области. В этом году ей исполнилось 105 лет. У нее два сына, три дочери, 30 внуков, 91 правнук и 17 праправнуков.

Токто апа на вопрос о самочувствии ответила, что все хорошо и она не болеет. В молодости занималась стрижкой овец, земледелием и выращивала хлопок. Женщина шутит, что если начнет рассказывать о своих заслугах и местах работы, то это отнимет много времени.

Подробнее о ее жизни рассказала невестка Гульсанам Дубанаева.

"Слава Богу, она самостоятельная и очень активная - сама ходит, читает пятикратный намаз и вполне может позаботиться о себе. При этом помогает воспитывать младших внуков. Еще три-четыре года назад, когда мы всей семьей уходили в поле, к нашему возвращению готовила ужин. К сожалению, ее младшего сына, моего мужа, уже нет в живых. Остались лишь сын и дочь, остальные дети уже умерли. Сейчас мы, ее внуки, присматриваем за ней. В месяц она получает 4 500 сомов", - поделилась Гульсанам.

8. 102-летняя Рахима апа из Ак-Талы Рахима Калматова родилась в 1915 году в селе Тоголок Молдо Ак-Талинского района Нарынской области. У нее есть сын, дочь, 15 внуков и 30 правнуков. О жизни долгожительницы рассказали ее сын с невесткой - Толомбай Мурзагелдиев и Гульмира Абакирова.

"После женитьбы родители около 10 лет пасли скот на пастбищах Ак-Сай и Арпа. Затем отец ушел на войну, а мама осталась в доме за старшего. Она рассказывала, что трудилась в поле, а из спрятанных за пазухой колосков варила жарму (напиток из злаковых. - Ред.) для родных. По ночам, как все женщины, вязала носки для фронтовиков, также помогала строить дороги", - рассказала Абакирова.

Ее сын говорит, что у родителей было больше детей, но они умерли в младенчестве, остались только двое - сын и дочь.

"Папа умер в возрасте 65 лет в 1956-м - в год моего рождения. Мама живет в Бишкеке у внуков. Они ее забрали, так как у мамы высокое давление. С одной стороны, это правильно - тяжело ей жить в селе в холодную зиму. Мы решили, что она поживет там, пока не потеплеет. Но она не любит дома сидеть и все время гуляет", - сказал Мурзагелдиев.

Он отметил, что здоровье долгожительницы улучшилось после того, как она переехала в столицу.

9. Долголетие без лекарств - Зулайка апа В Ак-Тале живет еще одна долгожительница - Зулайка Шайылдаева. Ей исполнился 101 год, у нее четыре сына, пять дочерей, 40 внуков, 50 правнуков и 10 праправнуков. Зулайка апа вышла замуж за человека старше себя на 35 лет и родила ему девятерых детей.

Ее невестка Турарбубу Рысбекова рассказала, что апа всю жизнь работала в колхозном амбаре - чистила, хранила и раздавала корм чабанам для скота.

"Я пришла в их дом 40 лет назад. За это время ни разу не видела, чтобы мама пила лекарства. При этом она с легкостью ездит в гости к детям. Правда, в последние годы стала хуже слышать, но в общем здоровье у нее хорошее. Сейчас за ней ухаживает младший сын", - говорит Турарбубу.

Она отметила, что иногда мать сильно обижается, что дети не приходят в гости так часто, как ей хотелось бы.

"Свекор женился на апашке в 60 лет, когда ей было 25. В первом браке у него было трое детей. Старший сын - мой муж. Турарбубу апа родила девятерых. К сожалению, двое взрослых детей умерли, только начав семейную жизнь, и их детей также воспитала апа. Все это очень сказалось на ее здоровье", - говорит невестка.

10. Помогающая делать уроки правнукам Батма апа Батма Дакенова живет в селе Торт-Коль Тонского района Иссык-Кульской области. Ей 100 лет. У нее трое сыновей, восемь дочерей, 57 внуков, 96 правнуков и трое праправнуков.

Ее шестая дочь Жаныл Калчабаева рассказала, что мать очень любит разговаривать с внуками - эти беседы могут длиться часами.

"Иногда она даже помогает им делать уроки, решает за них задачи. Перед Новым годом мы отметили ее 100-летие. У мамы было очень хорошее здоровье, но в последние годы стали болеть ноги, потому она перестала гулять", - сетует Жаныл.

Она говорит, что в годы войны мать трудилась в тылу.

"У нашего отца до 50 лет не было детей, и тогда он женился на апа, которой тогда было 20 лет. Отец умер в 94 года, мать апашки покинула этот мир тоже далеко за 90. Думаю, долголетие у нее в генах", - говорит невестка.

Она отметила, что Батма апа не любит лекарства. Ее младшему сыну сейчас 51 год, а старшему уже 75.

К категории долгожителей принято относить людей, возраст которых превысил 90 лет. Эта цифра закреплена в классификации ВОЗ.