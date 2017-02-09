Посол Евросоюза: Мы не комментировали сам вердикт А.Аскарову, мы комментировали условия судебного разбирательства

9 февраля 2017, 12:07 Комментарии

Посол Евросоюза в Кыргызстане Чезаре Де Монтис прокомментировал заявление Евросоюза относительно правозащитника Азимжана Аскарова.

"Возможно, вы читали заявление Европейского Союза, когда мы узнали о вердикте Азимжану Аскарову 24 января. Мы не комментировали сам вердикт: виновен или не виновен, мы комментировали условия судебного разбирательства, которые не соответствовали международным стандартам. Как я понимаю, А.Аскаров выразил желание оспорить решение суда. Мы призвали Кыргызстан, чтобы процесс апелляции соответствовал международным стандартам. А далее мы не будем вдаваться в этот вопрос", - сказал Чезаре Де Монтис.

Чуйский областной суд Кыргызстана 24 января 2017 года оставил в силе приговор в отношении правозащитника Азимжана Аскарова о пожизненном лишении свободы.

Азимжан Аскаров осужден за убийство сотрудника милиции Мыктыбека Сулайманова.