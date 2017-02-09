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Посол Евросоюза: Мы не комментировали сам вердикт А.Аскарову, мы комментировали условия судебного разбирательства

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409017-ru.html

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9 февраля 2017, 12:07       Комментарии

Посол Евросоюза в Кыргызстане Чезаре Де Монтис прокомментировал заявление Евросоюза относительно правозащитника Азимжана Аскарова.
"Возможно, вы читали заявление Европейского Союза, когда мы узнали о вердикте Азимжану Аскарову 24 января. Мы не комментировали сам вердикт: виновен или не виновен, мы комментировали условия судебного разбирательства, которые не соответствовали международным стандартам. Как я понимаю, А.Аскаров выразил желание оспорить решение суда. Мы призвали Кыргызстан, чтобы процесс апелляции соответствовал международным стандартам. А далее мы не будем вдаваться в этот вопрос", - сказал Чезаре Де Монтис.
Чуйский областной суд Кыргызстана 24 января 2017 года оставил в силе приговор в отношении правозащитника Азимжана Аскарова о пожизненном лишении свободы.
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