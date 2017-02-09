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Соцфонд предлагает базовую часть пенсии исключить из обязательств по социальному страхованию

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409016-ru.html

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9 февраля 2017, 12:04       Комментарии

Социальный фонд предлагает базовую часть пенсии исключить из обязательств по социальному страхованию. Соответствующий законопроект 9 февраля обсудили депутаты Жогорку Кенеша.
Согласно проекту закона, базовая часть пенсии - гарантированная государством часть пенсии лицам, имеющим страховой стаж и отвечающим другим предусмотренным условиям. Размер базовой части пенсии устанавливается правительством. Базовая часть пенсии назначается и выплачивается лицам, страховая часть пенсии которых на дату назначения пенсии не превышает величины 3 прожиточных минимумов пенсионера (фактически сложившейся за предыдущий год).
В целях обеспечения защиты интересов пенсионеров проводится индексация базовой и страховых частей пенсии. Условием проведения индексации базовой части пенсии является увеличение величины средней заработной платы по республике за предыдущий календарный год, предшествующий индексации. Базовая часть пенсии индексируется, если общий размер пенсии ниже величины прожиточного минимума пенсионера (фактически сложившейся за предыдущий календарный год).
По словам председателя Соцфонда Тенизбека Абжапарова, закон повысит эффективность пенсионной системы, усилит страховые принципы назначения пенсий и позволит оптимизировать расходы из республиканского бюджета на выплату базовой части пенсии.

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