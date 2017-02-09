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29 родителей привлечены к ответственности за неисполнение своих обязанностей, - представитель правительства в ЖК о "Синем ките"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409015-ru.html

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Депутат просит Генпрокуратуру проверить исполнение закона о гендерном представительстве в мэрии Оша, где соцблок курирует мужчина-архитектор

9 февраля 2017, 12:17       Комментарии

Правительство работает над предотвращением суицидов подростков после появления в Кыргызстане игр "Синий кит" и "Тихий дом", сказал представитель правительства в Жогорку Кенеше Ашырбек Темирбаев 9 февраля на заседании парламента.
По его словам, кабмин провел ряд совещаний по данному вопросу.
Он сообщил, что правоохранительные органы выявили подростков, присоединившимся к игре.
"Их родителям направлено 67 писем, 29 родителей привлечены к ответственности за неисполнение своих обязанностей", - отметил А.Темирбаев.

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