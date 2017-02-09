29 родителей привлечены к ответственности за неисполнение своих обязанностей, - представитель правительства в ЖК о "Синем ките"

9 февраля 2017, 12:17 Комментарии

Правительство работает над предотвращением суицидов подростков после появления в Кыргызстане игр "Синий кит" и "Тихий дом", сказал представитель правительства в Жогорку Кенеше Ашырбек Темирбаев 9 февраля на заседании парламента.

По его словам, кабмин провел ряд совещаний по данному вопросу.

Он сообщил, что правоохранительные органы выявили подростков, присоединившимся к игре.

"Их родителям направлено 67 писем, 29 родителей привлечены к ответственности за неисполнение своих обязанностей", - отметил А.Темирбаев.