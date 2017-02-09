Завотделом Аппарата президента А.Усенов объяснил причины, почему А.Атамбаев не отвечает на заявления О.Текебаева

9 февраля 2017, 12:22 Комментарии

Заведующий отделом информационной политики Аппарата президента Алмаз Усенов объяснил причины, почему президент Алмазбек Атамбаев не отвечает на заявления лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.

В комментарии АКИpress А.Усенов назвал заявления депутата бессмысленными и истеричными.

"Все потуги господина Текебаева достаточно просто объяснимы, депутат просто пытается обратить на себя внимание. Нападая на президента, он, видимо, пытается подчеркнуть свою значимость, придать себе какой-то статус, повысить авторитет, что, конечно, понятно на фоне предстоящих президентских выборов. Одним словом, все сильно похоже на басню Крылова "Слон и моська", - заявил А.Усенов.

"На важные вопросы, которые звучат в обществе, президент всегда отвечает открыто. Он занят более насущными делами, решением реальных проблем и задач страны. А по поводу бесконечных пресс-конференций Текебаева хотелось бы напомнить известную народную поговорку: "Собака лает, караван идет", - сказал А.Усенов.