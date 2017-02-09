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Завотделом Аппарата президента А.Усенов объяснил причины, почему А.Атамбаев не отвечает на заявления О.Текебаева

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409014-ru.html

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9 февраля 2017, 12:22       Комментарии

Заведующий отделом информационной политики Аппарата президента Алмаз Усенов объяснил причины, почему президент Алмазбек Атамбаев не отвечает на заявления лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.
В комментарии АКИpress А.Усенов назвал заявления депутата бессмысленными и истеричными.
"Все потуги господина Текебаева достаточно просто объяснимы, депутат просто пытается обратить на себя внимание. Нападая на президента, он, видимо, пытается подчеркнуть свою значимость, придать себе какой-то статус, повысить авторитет, что, конечно, понятно на фоне предстоящих президентских выборов. Одним словом, все сильно похоже на басню Крылова "Слон и моська", - заявил А.Усенов.
"На важные вопросы, которые звучат в обществе, президент всегда отвечает открыто. Он занят более насущными делами, решением реальных проблем и задач страны. А по поводу бесконечных пресс-конференций Текебаева хотелось бы напомнить известную народную поговорку: "Собака лает, караван идет", - сказал А.Усенов.

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