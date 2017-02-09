Мэрия: Возле ЦУМа незаконно взимается плата за парковку

9 февраля 2017, 12:10 Комментарии

Возле ЦУМа незаконно взимается плата за парковку. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления земельными ресурсами Ренат Макетов.

"Мы несколько раз выезжали, разбирались с участием представителей Налоговой службы. В квитанции указана цена не за парковку, а за въезд и выезд. По крайней мере, они не указывают, что берут деньги за парковку", − сказал он.

Он добавил, что на сегодняшний день все гостевые парковки, расположенные вдоль автомобильных дорог, являются бесплатными и никакого сбора средств за парковку столичный муниципалитет не проводит. Бесплатными являются и парковки, расположенные у здания ЦУМа и других торговых, развлекательных, спортивных центров, увеселительных заведений. Однако муниципальные стоянки являются платными.