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Мэрия: Возле ЦУМа незаконно взимается плата за парковку

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/meriya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409013-ru.html

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ГПС отрицает незаконность увольнения экс-начальника КПП "Актилек-автодорожный"

9 февраля 2017, 12:10       Комментарии

Возле ЦУМа незаконно взимается плата за парковку. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления земельными ресурсами Ренат Макетов.
"Мы несколько раз выезжали, разбирались с участием представителей Налоговой службы. В квитанции указана цена не за парковку, а за въезд и выезд. По крайней мере, они не указывают, что берут деньги за парковку", − сказал он.
Он добавил, что на сегодняшний день все гостевые парковки, расположенные вдоль автомобильных дорог, являются бесплатными и никакого сбора средств за парковку столичный муниципалитет не проводит. Бесплатными являются и парковки, расположенные у здания ЦУМа и других торговых, развлекательных, спортивных центров, увеселительных заведений. Однако муниципальные стоянки являются платными.

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