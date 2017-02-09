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Турсунбек Акун два месяца не может попасть к премьер-министру

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/tursun...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409012-ru.html

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9 февраля 2017, 12:19       Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не заботится о проблемах простых граждан, заявил координатор конгресса по правам человека в Центральной Азии Турсунбек Акун.
По его словам, попасть на прием к главе правительства просто невозможно.
"Ко мне обратились простые люди по различным вопросам, я все изучил, встретился с мэром, министрами. Многие вопросы, как оказалось, решает только премьер. Я хотел попасть к нему, но вот уже больше двух месяцев он не может меня принять. Он не отказывается, но его помощники ссылаются на его занятость", − рассказал Акун.
Он добавил, что многие вопросы социального характера не решаются на протяжении 11 лет.
"Все, кто ко мне обращались, это простые граждане. Вот, например, вопрос о земле, выделенной еще в 2005 году. Тогда было выделено 5 гектаров земли для жителей нашей страны под самозастройку, был составлен генплан, но потом все затихло, и вот прошло 11 лет, но со стороны мэрии ничего не решается. И таких вопросов очень много. Мы не хотим отставки премьера, мы хотим, чтобы он принял нас и заострил внимание на нуждах простых граждан", − сказал Туррсунбек Акун.

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