Убийца в халате: Хирурга кочкор-атинской больницы потребовали наказать

9 февраля 2017, 12:04 Комментарии

Жители Джалал-Абадской области страдают от действий заведующего отделением хирургии Кочкор-Атинской территориальной больницы Темирбека Саякбаева, заявили участники пресс-конференции. Они рассказали, как врач искалечил жизнь своим пациентам.

По словам адвоката пострадавших Айгуль Камиловой, Саякбаев начинает работать только после того, как получил деньги. Если денег у пациентов нет, то врач отпускает их домой искать средства. Каждый день он заходит в палаты к больным и собирает с них определенную денежную сумму.

"В 2015 году 14 августа я попал в ДТП и был госпитализирован в хирургию. Саякбаева не было, ему позвонили врачи, я тогда был в тяжелом состоянии, а он отправил меня домой, и принял меня только на следующее утро. Он потребовал от матери, чтобы она заплатила 3,5 тыс. сомов. Она все оплатила, только после этого меня положили в больницу. Сам врач не обращал не меня внимания, хотя у меня очень болела рука. Я пришел к нему сам, зашел в кабинет, посмотрев мой рентген, он сказал, что все нормально. После его лечения у меня также продолжала болеть рука, я пошел в другую больницу, где мне сказали, что у меня неправильно сросся перелом, мне сделали там операцию, теперь еще одна потребуется", – рассказал пострадавший Самат Момбаев.

Адвокат пояснила, что на данный момент Темирбек Саякбаев не работает. Его уже уволили, но не указали статью, по которой он был уволен. По ее мнению, это было сделано специально, ведь он может в любой момент вернуться к практике и продолжить калечить людей.

Свою историю также рассказал Кубанычбек Ташматов, который обвиняет Саякбаева в смерти своего 12-летнего сына. Ребенок упал с дерева и получил травму головы.

"Моя ошибка, что повез к Саякбаеву, который сказал, что он в тяжелом положении, а после завел в кабинет и просил 3 тыс. сомов, несмотря на то, что мой сын инвалид 3-группы. Хотел в другую больницу везти сына, он не разрешил. Мой сын после его уколов впал в кому, а до этого ему вкололи димедрол. Мой сын страдал, не мог прийти в себя, в 00:00 не смогли его разбудить, медсестра стала суетиться, она боялась позвонить Саякбаеву. Вызвали реанимационного врача, перевели в реанимацию, где он скончался. У него была черепно-мозговая травма, могли сохранить жизнь ребенка. Пусть Саякбаев больше не работает, пусть мой сын будет последней жертвой", – сказал он.

По словам еще другого пациента, Женишбека Токтоболотова, из-за неправильной обработки раны он может остаться инвалидом на всю жизнь.

"Когда я к нему поступил, то сразу оплатил деньги, лишь бы мне помогли. Но деньги мою руку не спасли. Рану мне обрабатывали грязной тряпкой, руку мне зашили нитками, которые не предназначались для этого, оставили мусор. После этого у меня началось гноение, еще бы чуть-чуть и мне ампутировали руку, если бы не помогли врачи из Бишкека. Теперь я сижу дома и не могу работать. Пусть наш президент посмотрит, что творится в Джалал-Абаде, одна коррупция вокруг. Если у него есть деньги, значит все позволено? Я обещаю, если на нас не обратят внимания, дело дойдет до кровопролития", – заключил Токтоболотов.