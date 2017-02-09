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В КР мужчины создают по несколько семей, не отвечая перед законом и богом

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355111_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409008-ru.html

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Депутат просит Генпрокуратуру проверить исполнение закона о гендерном представительстве в мэрии Оша, где соцблок курирует мужчина-архитектор

9 февраля 2017, 12:16       Комментарии

В Кыргызстане мужчины создают по несколько семей, не отвечая ни перед законом, ни перед богом. Об этом сегодня, 9 февраля, заявила депутат Айсулуу Мамашова на заседании Жогорку Кенеша.
Она удивляется, почему мужчины не заботятся о том, что "плодят" детей, а потом разводятся с женой, сказав три раза слово "развожусь" (ред. "талак").
"Несет ли он какую-то ответственность за то, что выгнал жену с детьми на улицу? Ответ один - нет", - сказала она.
Депутат добавила, что даже во время войны мужчины не пренебрегали своим потомством. Она предложила верховному духовенству содействовать МСУ и Департаменту по делам религии и депутатам в решении проблемы.
По мнению нардепа, из-за проблемы ранних браков и нике появляется ограничение доступа к образованию, многоженство, которое сопровождается множественными разводами. Безответственное отношение мужчин появилось из-за прав, которые им дает нике. "Многие дети растут без отцовской любви, потому что его не связывают никакие узы, имеющие юридической силы", - сказал она.

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