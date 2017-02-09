О перспективах перехода к зеленой экономике КР в партнерстве с PAGE

9 февраля 2017, 12:02 Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. В Министерстве экономики КР 8 февраля 2017 года в рамках миссии PAGE, под председательством заместителя министра Данияра Иманалиева состоялся круглый стол с участием представителей министерств и ведомств, гражданского сектора, бизнеса для консультаций по перспективам перехода к зеленой экономике КР в партнерстве с PAGE. Об этом сообщает пресс-служба Минэконом КР.

В своей приветственной речи замминистра Д. Иманалиев проинформировал, что для запуска инициативы PAGE в стране, в рамках которой есть возможность формулировать среднесрочную политику устойчивого развития Кыргызской Республики во взаимосвязи с целями устойчивого развития, была подана заявка страны на участие в инициативе PAGE, которое было поддержано со стороны ЮНЕП и 26 мая 2016 года на Ассамблее ООН по окружающей среде (UNEA-2) (Найроби, Кения) было официально объявлено присоединение КР к инициативе PAGE.

Данный круглый стол является началом запуска начальной фазы PAGE.

В свою очередь, глава миссии Тим Скотт, советник по политике окружающей среды, из Нью-Йоркского офиса ПРООН и члены миссии: Нара Лувсан, главный политический советник/региональный руководитель проекта "БИОС", Вера Вейк, программный сотрудник секретариата PAGE Женевского офиса ЮНЕП в рамках презентации целей инициативы "Партнёрство за действия в интересах "зеленой" экономики" (PAGE), ознакомили с результатами продвижения инициативы PAGE в Монголии, Перу и Китая.

Также была представлена презентация экспертной группы обзорного анализа готовности КР по переходу к зеленой экономике, перспективам дальнейшего развития в этом направлении.

В ходе дискуссии, участники круглого стола обсудив, поддержали предложения к проекту обзорного отчета.

Справочно:

Партнерство за действия в интересах "зеленой" экономики (PAGE) создано в рамках конференции Рио+20, как ответ на призыв оказать поддержку странам, желающим встать на более экологичный и инклюзивный путь роста.

PAGE стремится поставить устойчивость в основу экономической политики и практики для продвижения Повестки дня до 2030 года.

PAGE образовано пятью агентствами системы ООН:

- Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП),

- Международная организация труда (МОТ),

-.ООН по промышленному развитию (ЮНИДО),

- Программа развития ООН (ПРООН)

-Институт ООН по обучению и исследованиям (ЮНИТАР).

Основная цель PAGE - помощь странам в создании благоприятных политических условий, стимулов, бизнес-моделей и партнерских отношений для стимулирования большего количества действий и инвестиций в зеленые технологии, а также в природный, человеческий и социальный капитал, путем ускорения политических процессов, решений и инвестиций, укрепляющих социально-экономическое развитие, устойчивость и создание рабочих мест.

В настоящее время 11 стран офиициально включены в список партнеров и получают прямую поддержку со стороны ПДЗЭ: Монголия, Перу, Буркина-Фасо, Китай (провинция Цзянсу), Гана, Маврикий, Сенегал и Южная Африка (ЮАР), Кыргызская Республика, Бразилия (штат Мату-Гросу), Барбадос.