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В Жогорку Кенеше женщины-депутаты требуют закрыть телепроект "Келин"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409006-ru.html

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Нашумевшую передачу "Келин" на КТРК просят закрыть. Теперь депутаты

9 февраля 2017, 11:57       Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Несколько депутатов на заседании Жогорку Кенеша выступили с предложением закрыть телевизионный проект "Келин", запущенный в эфире Общественной телерадиокорпорации (КТРК).
Первый выпуск реалити-шоу вышел в субботу и сразу вызвал критику в социальных сетях. Отдельные граждане создали в Интернете петицию с просьбой закрыть телепроект.
В парламенте вопрос о закрытии шоу "Келин" подняли депутаты Айнуру Алтыбаева (СДПК), Наталья Никитенко и Аида Салянова ("Ата Мекен"). В частности, Алтыбаева обратилась к Наблюдательному совету КТРК с просьбой провести гендерную и юридическую экспертизу проекта.
По мнению Саляновой, реалити-шоу "искажает" культуру и ценности кыргызской семьи.
"Свекровь выступает в качестве деспота... Вместо злобного и сурового отношения к невесткам мы должны пропагандировать доброе отношение. Я считаю, что телепроект "Келин" надо закрыть", - сказала Салянова.
Никитенко добавила, что данное телешоу пропагандирует насилие в семье и способствует формированию стереотипа, что единственной целью кыргызской невестки является угождение свекрови.

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