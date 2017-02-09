В Жогорку Кенеше женщины-депутаты требуют закрыть телепроект "Келин"

9 февраля 2017, 11:57 Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Несколько депутатов на заседании Жогорку Кенеша выступили с предложением закрыть телевизионный проект "Келин", запущенный в эфире Общественной телерадиокорпорации (КТРК).

Первый выпуск реалити-шоу вышел в субботу и сразу вызвал критику в социальных сетях. Отдельные граждане создали в Интернете петицию с просьбой закрыть телепроект.

В парламенте вопрос о закрытии шоу "Келин" подняли депутаты Айнуру Алтыбаева (СДПК), Наталья Никитенко и Аида Салянова ("Ата Мекен"). В частности, Алтыбаева обратилась к Наблюдательному совету КТРК с просьбой провести гендерную и юридическую экспертизу проекта.

По мнению Саляновой, реалити-шоу "искажает" культуру и ценности кыргызской семьи.

"Свекровь выступает в качестве деспота... Вместо злобного и сурового отношения к невесткам мы должны пропагандировать доброе отношение. Я считаю, что телепроект "Келин" надо закрыть", - сказала Салянова.

Никитенко добавила, что данное телешоу пропагандирует насилие в семье и способствует формированию стереотипа, что единственной целью кыргызской невестки является угождение свекрови.