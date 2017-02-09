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Как будет выглядеть километровый мост через реку Нарын — эскиз

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409005-ru.html

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9 февраля 2017, 12:09       Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Через реку Нарын в рамках строительства альтернативной дороги север - юг построят эстакадные мосты, сообщили Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Министерства транспорта и дорог.
В рамках второй фазы (участок Арал - Казарман, 195,5-291-й километры) планировалось строительство четырех автодорожных тоннелей. Однако благодаря строительству подъездных дорог стало возможно более детальное наземное обследование, после чего было принято решение оптимизировать проект.
"В частности, решили заменить тоннели №2 и №3 на эстакадные мосты. Их длина составит 396 и 1 086 метров, ширина каждого - 13,5 метра. Стоимость мостов пока не определена", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, трасса проляжет в узкой долине вдоль реки Нарын, из-за крутых склонов дорога будет петлять с берега на берег. В настоящее время данный участок еще не построен. Два других тоннеля (1 и 4) также не будут возведены - принято решение, что дорога обогнет горы.
Альтернативная автотрасса длиной 433 километра проляжет по маршруту Балыкчи - Кочкор - Арал - Казарман - Джалал-Абад. Примерная стоимость проекта - 850 миллионов долларов. Он разделен на три фазы.
Фаза I протяженностью 154 километра проходит по маршруту село Кызыл-Жылдыз - село Арал, село Казарман - Джалал-Абад и включает строительство тоннеля через перевал Кок-Арт длиной 3,7 километра. Фаза II протяженностью 96 километров проходит по маршруту Арал - Казарман; на данном участке также предусмотрено строительство тоннеля длиной 0,7 километра. Фаза III протяженностью 183 километра проходит по маршруту Балыкчи - Кызыл-Жылдыз. Первые две фазы проекта финансирует Китай.
Сейчас север и юг КР соединяет лишь автодорога Бишкек - Ош.

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