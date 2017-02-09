9 февраля 2017, 11:37 Комментарии

В 2016 году Евросоюз выделил Кыргызстану 34,5 млн евро на грантовой основе, из этой суммы 24,25 млн евро были переведены непосредственно в бюджет. Об этом 9 февраля во время брифинга сообщил посол представительства Евросоюза в Кыргызстане Чезаре Де Монтис. "Эти 24,25 млн евро включили: 5 млн евро на реформу избирательной системы, 10 млн евро на сектор образования, 4,25 млн евро на сектор социальной защиты и 5 млн евро в виде макрофинансовой помощи правительству", - сообщил он.

Кроме того, Кыргызстану было выделено 10,5 млн евро для финансирования проектов, реализуемых местными и международными партнерами.

"Мы бы этого не сделали, если бы не было гарантий прозрачности использования этих средств",- сообщил Чезаре Де Монтис.