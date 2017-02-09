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В 2016 году Евросоюз выделил Кыргызстану 34,5 млн евро на грантовой основе

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409003-ru.html

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9 февраля 2017, 11:37       Комментарии

В 2016 году Евросоюз выделил Кыргызстану 34,5 млн евро на грантовой основе, из этой суммы 24,25 млн евро были переведены непосредственно в бюджет. Об этом 9 февраля во время брифинга сообщил посол представительства Евросоюза в Кыргызстане Чезаре Де Монтис. "Эти 24,25 млн евро включили: 5 млн евро на реформу избирательной системы, 10 млн евро на сектор образования, 4,25 млн евро на сектор социальной защиты и 5 млн евро в виде макрофинансовой помощи правительству", - сообщил он.
Кроме того, Кыргызстану было выделено 10,5 млн евро для финансирования проектов, реализуемых местными и международными партнерами.
"Мы бы этого не сделали, если бы не было гарантий прозрачности использования этих средств",- сообщил Чезаре Де Монтис.

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