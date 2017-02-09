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Евросоюз дополнительно выделит 13 млн евро на реформу судебной системы Кыргызстана

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409002-ru.html

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9 февраля 2017, 11:48       Комментарии

Европейский Союз дополнительно выделит 13 млн евро на реформу судебной системы Кыргызстана. Об этом 9 февраля во время брифинга сообщил посол представительства Евросоюза в Кыргызстане Чезаре Де Монтис.
"Я предполагаю, что во время своего визита в Брюссель президент Алмазбек Атамбаев подпишет меморандум о взаимопонимании и поддержке судебной реформы Кыргызстана. Начнется вторая фаза поддержки Евросоюзом судебной реформы в Кыргызстане. В рамках первой фазы ЕС выделил 13 млн евро, во второй фазе Кыргызстану будет выделено еще 13 млн. Итого 26 млн евро",- сказал он.
Чезаре Де Монтис подчеркнул, что реформа судебной системы - основополагающая реформа и непременное условие для развития демократии в стране, потому что граждане должны быть уверены, что судебная система независима.

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