Евросоюз дополнительно выделит 13 млн евро на реформу судебной системы Кыргызстана

9 февраля 2017, 11:48 Комментарии

Европейский Союз дополнительно выделит 13 млн евро на реформу судебной системы Кыргызстана. Об этом 9 февраля во время брифинга сообщил посол представительства Евросоюза в Кыргызстане Чезаре Де Монтис.

"Я предполагаю, что во время своего визита в Брюссель президент Алмазбек Атамбаев подпишет меморандум о взаимопонимании и поддержке судебной реформы Кыргызстана. Начнется вторая фаза поддержки Евросоюзом судебной реформы в Кыргызстане. В рамках первой фазы ЕС выделил 13 млн евро, во второй фазе Кыргызстану будет выделено еще 13 млн. Итого 26 млн евро",- сказал он.

Чезаре Де Монтис подчеркнул, что реформа судебной системы - основополагающая реформа и непременное условие для развития демократии в стране, потому что граждане должны быть уверены, что судебная система независима.