На предстоящих президентских выборах нет явного фаворита и возможен второй тур (итоги круглого стола)

9 февраля 2017, 11:55 Комментарии

Круглый стол на тему предстоящих президентских выборов прошел 8 февраля в АКИpress. Спикерами выступили медиа-эксперт Азамат Тынаев и журналист "Азаттыка" Кубанычбек Жолдошев. Приводим основные тезисы по итогам круглого стола. Куда переместится центр власти после изменений в Конституции?

По мнению медиа-эксперта Азамата Тынаева, за изменениями в Конституцию смещения центра власти может не последовать. По его словам, все зависит от того, как изменения будут претворены в жизнь. В качестве вольной интерпретации Конституции он привел пример, что по положению в Конституции от 2010 года посты вице-спикеров Жогорку Кенеш должны быть предоставлены оппозиционным фракциям. Однако в жизни произошло по-другому.

"Не в последнюю очередь все зависит от позиции гражданского общества", - пояснил он.

Журналист Кубанычбек Жолдошев сказал, что полномочия президента остаются обширными, а основные изменения вступят в силу 1 декабря 2017 года. Он также поставил вопрос, что будет, если президентом и премьером станут сильные личности? Возможен ли конфликт между ними в будущем? Однако, он добавил, что традиционно политики в нашей стране знают "красную линию", за которую они не переступят, чтобы начать открытое силовое противостояние.

Кто станет "преемником"?

Спикеры согласились с мнением, что кандидатура "преемника" еще не определена, но существует шорт-лист, и звучат фамилии. Основная особенность нынешних выборов состоит в том, что на президентских выборах нет фаворита. "Для меня все кандидаты от власти изначально кажутся слабыми фигурами", - сказал Тынаев.

Таким образом, президентские выборы будут конкурентными и вынудят многих политиков попробовать свои силы. Жолдошев отметил, что в политической культуре отсутствует такое понятие, как "праймерзы", поэтому выдвижение кандидатов происходит за кулисами, с интригами. Он определил четыре группировки вокруг президента, которые поддерживают своих кандидатов. Однако он отметил, что эти группировки быстро эволюционируют и видоизменяются.

Будут ли досрочные выборы президента?

По мнению Тынаева, все предыдущие досрочные президентские выборы были в пользу действующего президента. Главное отличие нынешний выборов - сейчас действующий президент не идет на второй срок. "Сейчас досрочные выборы пройдут по совершенно новому сценарию. Кажется, что от досрочных выборов преимущество получит кандидат власти. Но эти преимущества мнимые", - сказал он.

"Реальность сейчас другая - у конкурентов есть четкая партийная структура, которую они могут быстро мобилизовать. К тому же изменились предвыборные технологии, которые сглаживают преимущества. Сама природа выборов изменилась", - пояснил он.

Жолдошев на примере выборов Бакиева в 2009 году сказал, что подавляющее преимущество власти может оказаться ошибочным, и поэтому легитимность будущего президента должна быть неоспоримой. "Сегодня тоже можно манипулировать мнением народа, обмануть его, поднять свой рейтинг. Но правду никто не сможет купить", - сказал Жолдошев.

Появится ли "серая лошадка"? По мнению спикеров, нельзя ничего исключать, тем более на фоне мирового тренда. "Общественный спрос на лидера нового формата, который мог бы противопоставить себя истеблишменту, есть. Но он только зреет. Пока электорат еще не сформировал образ нового лидера", - сказал Тынаев.

"Но, я думаю, выборы будут интересными, потому что мы сможем впервые увидеть, почувствовать второй тур. Это уже совершенно другой уровень мобилизации кандидатов, их штабов, СМИ. Это концентрированное напряжение. Это как овертайм в футболе, который мы так любим, и он самый интересный. Вероятность второго, по моим подсчетам, 60%", - сказал он.