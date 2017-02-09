В Бишкеке функционируют 19 муниципальных автостоянок (список)

9 февраля 2017, 11:40 Комментарии

В Бишкеке функционируют 19 муниципальных стоянок, которые находятся в ведении Дирекции муниципальных рынков и стоянок. Об этом 9 февраля сообщил начальник отдела муниципальных парковок и стоянок Рустам Алиев. По его словам, фиксированная плата за пребывание на муниципальной парковке составляет 25 сомов в сутки.

Сотрудники дирекции сообщили адреса муниципальных стоянок:

- мкр Тунгуч (возле АЗС "Роснефть"),

- мкр Тунгуч (восточная сторона АЗС "Роснефть"),

- ул. Жукеева-Пудовкина (возле дома №8),

- ул. Ахунбаева (мкр Улан, западная сторона АЗС "Газпром"),

- ул. Айтматова (пересекает с ул. Салиева),

- мкр Восток-5 (Свердловский акимиат), ул. Куттубаева

- ул. Каралаева (11 мкр),

- ул. Нуркамала (11 мкр),

- ул. Суеркулова (Орто-Сайский рынок),

- ул. Тыналиева (мкр Джал),

- ул. Линейная,

- ул. Токомбаева (10 мкр),

- ул. Кожевенная (рынок Дордой),

- ул. Тыныстанова (возле дома №140),

- ул. Каралаева (6 мкр),

- ул. Литовская,

- мкр Тунгуч (западная сторона конечной троллейбусной остановки),

- ул. Буденного,

- ул. Киевская (южная сторона мэрии).