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В Бишкеке функционируют 19 муниципальных автостоянок (список)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409000-ru.html

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9 февраля 2017, 11:40       Комментарии

В Бишкеке функционируют 19 муниципальных стоянок, которые находятся в ведении Дирекции муниципальных рынков и стоянок. Об этом 9 февраля сообщил начальник отдела муниципальных парковок и стоянок Рустам Алиев. По его словам, фиксированная плата за пребывание на муниципальной парковке составляет 25 сомов в сутки.
Сотрудники дирекции сообщили адреса муниципальных стоянок:
- мкр Тунгуч (возле АЗС "Роснефть"),
- мкр Тунгуч (восточная сторона АЗС "Роснефть"),
- ул. Жукеева-Пудовкина (возле дома №8),
- ул. Ахунбаева (мкр Улан, западная сторона АЗС "Газпром"),
- ул. Айтматова (пересекает с ул. Салиева),
- мкр Восток-5 (Свердловский акимиат), ул. Куттубаева
- ул. Каралаева (11 мкр),
- ул. Нуркамала (11 мкр),
- ул. Суеркулова (Орто-Сайский рынок),
- ул. Тыналиева (мкр Джал),
- ул. Линейная,
- ул. Токомбаева (10 мкр),
- ул. Кожевенная (рынок Дордой),
- ул. Тыныстанова (возле дома №140),
- ул. Каралаева (6 мкр),
- ул. Литовская,
- мкр Тунгуч (западная сторона конечной троллейбусной остановки),
- ул. Буденного,
- ул. Киевская (южная сторона мэрии).

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