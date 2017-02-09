9 февраля 2017, 11:51 Комментарии

Ежегодно в бюджет Бишкека от гостевых парковок поступает около 9 млн сомов. Об этом 9 февраля сообщил начальник Управления земельными ресурсами Ренат Макенов во время пресс-конференции, посвященной обсуждению автостоянок и гостевых парковок в Бишкеке. По его словам, гостевая парковка - это открытая площадка, которая предназначена для парковки автомобилей, посещающих торговые центры, кафе, спортивные и развлекательные комплексы другие объекты. Гостевая парковка предназначена для пребывания на ней в период нахождения в здании.

Кроме того, глава управления отметил, что за аренду гостевых парковок в городской бюджет ежегодно поступает 12 млн сомов.

Согласно положено Бишкекского городского кенеша, все желающие организовать гостевую парковку должны обратиться с заявлением в муниципальное предприятие "Бишкекглавархитектура".

Специалисты БГА подготовят заключение, а затем Управление земельных ресурсов мэрии Бишкека рассмотрит на комиссии по предоставлению прав на земельные участки вопрос о предоставлении в аренду земли. В случае положительного решения заключается договор под организацию парковки.

"Очень часто возникают проблемы с этим вопросом, потому что, как правило, большие торговые центры или массивные строения принадлежат одному лицу, которое сдает в аренду другим физическим лицам, они по факту сами не могут организовать гостевую парковку, так как это может сделать только сам владелец здания", - отметил Р.Макенов.