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Проблема с парковками на ул. Шопокова будет решена в этом году, - глава Управления земельными ресурсами Р.Макенов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408998-ru.html

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9 февраля 2017, 11:56       Комментарии

Проблема с парковками, расположенными на ул. Шопокова, на которой находятся крупные торговые и бизнес-центры, планируем решить в этом году. Об этом 9 февраля сообщил начальник Управления земельными ресурсами Ринат Макенов во время пресс-конференции, посвященной обсуждению автостоянок и гостевых парковок в Бишкеке. По его словам, этот вопрос решается уже не первый год, так как ранее были несогласованные моменты с госрегистром.
"В настоящий момент ведется работа с арендаторами и владельцами всех зданий, находящихся на данной улице, по заключению договоров по организации парковок и стоянок. Это вопрос времени", - отметил он.
Кроме того, Р.Макенов добавил, что на улице Шопокова рядом с торговым центром "Редцентр" будет установлен паркомат, фиксированная стоимость парковки будет составлять приблизительно 25 сомов.

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