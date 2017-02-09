Проблема с парковками на ул. Шопокова будет решена в этом году, - глава Управления земельными ресурсами Р.Макенов

9 февраля 2017, 11:56 Комментарии

Проблема с парковками, расположенными на ул. Шопокова, на которой находятся крупные торговые и бизнес-центры, планируем решить в этом году. Об этом 9 февраля сообщил начальник Управления земельными ресурсами Ринат Макенов во время пресс-конференции, посвященной обсуждению автостоянок и гостевых парковок в Бишкеке. По его словам, этот вопрос решается уже не первый год, так как ранее были несогласованные моменты с госрегистром.

"В настоящий момент ведется работа с арендаторами и владельцами всех зданий, находящихся на данной улице, по заключению договоров по организации парковок и стоянок. Это вопрос времени", - отметил он.

Кроме того, Р.Макенов добавил, что на улице Шопокова рядом с торговым центром "Редцентр" будет установлен паркомат, фиксированная стоимость парковки будет составлять приблизительно 25 сомов.