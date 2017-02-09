В Джети-Огузе задержан продавец огнестрельного оружия

9 февраля 2017, 11:38 Комментарии

По поступившей оперативной информации оперативниками СБНОН МВД КР проведены оперативно-разыскные мероприятия, где при реализации за 85 тыс. сомов незаконно хранящегося нарезного огнестрельного оружия "Тигр" с двумя магазинами задержан 28-летний житель села Жениш Джети-Огузского района М. Элдияр, сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что данное оружие в 2014 году неизвестными лицами похищено у жителя села Дархан М. Жекшена. У потерпевшего, а также украдено гладкоствольное огнестрельное оружие 16-калибра.

"По данному факту задержан подозреваемый, причастный к кражам огнестрельных оружий. Им оказался 27-летний житель села Чычкан Джети-Огузского района К. Бахтияр, который после кражи продал оружие "Тигр" М. Элдияру, а гладкоствольное ружье жителю Бишкека. Следственным отделением ОВД Джети-Огузского района в отношении К. Бахтияра возбуждено уголовное дело по статье "кража", а в отношении М. Элдияра по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" УК КР. Ведутся следственные мероприятия", – говорится в сообщении.