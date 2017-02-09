Многоуровневая парковка возле ЦУМа будет достроена в этом году, обещают в мэрии

9 февраля 2017, 11:42 Комментарии

Бишкекская мэрия обещает открыть парковку возле ЦУМа в текущем году. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления земельными ресурсами Ренат Макетов.

По его словам, у мэрии были небольшие проблемы с оформлением документов на стоянку.

"Некоторые участки ранее выданы Мегакомфорту, ЦУМу. При оформлении в Госрегистре возникли сложности, но сейчас вопросы решаются. В 2017 году планируем открыть парковку", − сказал Макетов.

Напомним, на месте мини-рынка "Айчурек" возле ЦУМа началось строительство современной многоуровневой парковки.