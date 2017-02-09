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Многоуровневая парковка возле ЦУМа будет достроена в этом году, обещают в мэрии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/mnogou...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408996-ru.html

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9 февраля 2017, 11:42       Комментарии

Бишкекская мэрия обещает открыть парковку возле ЦУМа в текущем году. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления земельными ресурсами Ренат Макетов.
По его словам, у мэрии были небольшие проблемы с оформлением документов на стоянку.
"Некоторые участки ранее выданы Мегакомфорту, ЦУМу. При оформлении в Госрегистре возникли сложности, но сейчас вопросы решаются. В 2017 году планируем открыть парковку", − сказал Макетов.
Напомним, на месте мини-рынка "Айчурек" возле ЦУМа началось строительство современной многоуровневой парковки.

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