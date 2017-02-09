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С получением статуса ВСП+ Кыргызстан увеличил объемы экспорта в Евросоюз на 53%

Источник:
http://knews.kg/2017/02/s-polu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408995-ru.html

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9 февраля 2017, 11:54       Комментарии

В 2016 году объемы экспорта в Евросоюз кыргызских товаров по схеме ВСП+ увеличились на 53% и достигли $68 млн. Об этом на пресс-конференции сказал представитель Европейского Союза, посол Чезаре Де Монтис.
По его словам, ВСП+ — это система, через которую Кыргызстан может экспортировать 6,2 тыс. товарных позиций в одностороннем порядке без пошлин в ЕС.
"Статус ВСП+ охватывает почти все товары, которые Кыргызстан экспортирует в Европейский Союз. Это дает стране выгоду по отношению с другими странами. Такой статус имеют всего 15 стран. Это ограниченный элитный клуб, попасть в который можно при соблюдении 27 международных конвенций. Кыргызстан был принят в этот клуб и это своего рода признание", – сказал посол.
За 12 месяцев с момента получения Кыргызстана статус ВСП+ объемы экспорта в ЕС увеличились на 53%, в это же время экспорт в другие страны значительно упал.
"ВСП+ — это очень хорошая система, но есть трудности, для Кыргызстана они заключается в эффективном использовании данного статуса. Товары, которые экспортируются в ЕС, должны соответствовать определенным критериям качества и в этом есть проблемы. Кроме того есть и другие препятствия – это объемы. Европейский рынок очень большой и он требует обеспечения определенных объемов", – добавил Чезаре Де Монтис.
Напомним, в настоящее время в Кыргызстане находится миссия экспертов, которые обсудят вопросы, связанные с экспортом кыргызских товаров в ЕС с представителями бизнеса.

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