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Чезаре Де Монтис: У Кыргызстана есть препятствия для входа на рынок ЕС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355108_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408993-ru.html

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9 февраля 2017, 11:35       Комментарии

У Кыргызстана есть проблемы при экспорте товаров в ЕС. Об этом сегодня, 9 февраля, на встрече с журналистами заявил посол Евросоюза в КР Чезаре Де Монтис.
По его словам, на данном этапе Кыргызстан не может воспользоваться всеми возможностями статуса ВСП+, так как не готов к рынку ЕС.
"Товары, которые экспортирует Кыргызстан, должны соответствовать определенным критериям. У Кыргызстана есть проблемы при экспорте, когда речь идет о качестве и сертификации товаров. Есть миссия, которая обсудит эти вопросы, как решить проблему контроля качества. На мой взгляд, это не только проблема контроля и качества, но есть и другие препятствия, которые в итоге могут привести к сокращению возможностей Кыргызстане. Есть проблемы с объемами. Вы должны обеспечить определенный объем. Должны создать сеть производителей, которая будет гарантировать своевременное производство и доставку товаров, логистику и другое", - сказал он.
В 2016 году объем экспорта по схеме ВСП+ составил $68 млн. Это на 53% больше показателей предыдущих лет.
Напомним, Кыргызстан получил статус ВСП+ в начале 2016 года. Статус "ВСП+" позволяет кыргызским экспортерам по нулевым тарифным ставкам поставлять в Евросоюз такие сельскохозяйственные товары, как фрукты, переработанные фрукты (консервы, соки), сухофрукты (грецкие орехи, миндаль, фисташки), продовольственные товары, табачную продукцию, текстиль, войлочные товары, одежду, кожаные изделия и ковры.

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