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Главнокомандующий принял начальника Генштаба ВС КР

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355109_gl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408992-ru.html

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9 февраля 2017, 11:37       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 9 февраля, принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил КР Райимберди Дуйшенбиева.
В ходе встречи глава государства был проинформирован о принимаемых мерах по дальнейшему укреплению и развитию вооруженных сил страны, повышению их боеспособности и мобильности, а также проводимой работе по обеспечению пограничной безопасности.
Райимберди Дуйшенбиев также доложил президенту о дальнейшей работе по реформированию системы управления ВС.
Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что вместе с реализацией реформы вооруженных сил, особое внимание военное руководство должно уделить вопросам повышения воинской дисциплины и искоренения коррупции.

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