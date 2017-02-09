Главнокомандующий принял начальника Генштаба ВС КР

9 февраля 2017, 11:37 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 9 февраля, принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил КР Райимберди Дуйшенбиева.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о принимаемых мерах по дальнейшему укреплению и развитию вооруженных сил страны, повышению их боеспособности и мобильности, а также проводимой работе по обеспечению пограничной безопасности.

Райимберди Дуйшенбиев также доложил президенту о дальнейшей работе по реформированию системы управления ВС.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что вместе с реализацией реформы вооруженных сил, особое внимание военное руководство должно уделить вопросам повышения воинской дисциплины и искоренения коррупции.