Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4273 (-0.0015) 
Евро: 74.0095 (-0.1023) 
Золото: 39.73 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Многоуровневая парковка возле ЦУМа будет достроена в этом году, обещают в мэрииМногоуровневая парковка возле ЦУМа будет достроена в этом году, обещают в мэрииВ Джети-Огузе задержан продавец огнестрельного оружияВ Джети-Огузе задержан продавец огнестрельного оружия

Депутата не устроил ответ Минтранса по дороге Бишкек - Корумду

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355106_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408991-ru.html

Похожие новости

Депутат: В айыл окмоту сейчас могут пройти даже члены ОПГ

В Жогорку Кенеше женщины-депутаты требуют закрыть телепроект "Келин"

Ежегодно в бюджет Бишкека от гостевых парковок поступает около 9 млн сомов

В Бишкеке функционируют 19 муниципальных автостоянок (список)

Депутата возмутило закрытие госучреждений в пятницу после обеда

9 февраля 2017, 11:40       Комментарии

Сегодня, 9 февраля, на заседании парламента депутаты обсудили невыплату зарплаты строителям дороги Бишкек - Корумду.
Пришедшие на заседание представители Министерства транспорта и коммуникаций заявили, что вопрос практически решен. Парламентариям уточнили, что полностью задолженность перед рабочими будет погашена после 20 февраля.
Нардепа Максата Сабирова данный ответ не удовлетворил. Он задал вопрос о том, кто будет отвечать в случае, если дорогу Бишкек - Корумду не сдадут вовремя. Однако представители Минтранса не смогли четко ответить на него.
Парламентарий возмутился, заявив, что если не было возможности вовремя выплатить зарплату рабочим, то работы следовало приостановить.
"Я направил запрос по дороге Бишкек - Корумду. Если зимой люди будут работать без зарплаты, кто будет отвечать за это? Данный вопрос нужно рассматривать на комитете. Минтрансу дадим поручение о предоставлении полной информации по этому делу. Если новый министр пришел разборки устраивать, то следовало приостановить работу", - сказал Сабиров.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум