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Посол КР в Японии совершил поездку в префектуру Хоккайдо

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/posol-kr-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408988-ru.html

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9 февраля 2017, 11:49       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. Посол Кыргызской Республики в Японии Ч.Айдарбеков совершил 6 по 9 февраля 2017 года рабочую поездку в префектуру Хоккайдо. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Состоялась встреча Посла с Губернатором префектуры Хоккайдо г-жой Харуми Такахаши, в ходе которой стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов. Обратив внимание на схожесть природно-климатических условий данного региона Японии с КР, дипломат отметил имеющийся потенциал сторон в сотрудничестве по линии внедрения в КР местных японских технологий и инженерных сооружений в области предотвращения и защиты от природных катаклизмов, а также экспорте сельскохозяйственной техники с перспективой создания соответствующих производственных мощностей на территории КР. Губернатор Такахаши, подчеркивая ведущие позиции Хоккайдо в сфере сельского хозяйства Японии и создания инфраструктуры в холодных регионах, подтвердила готовность к тесному сотрудничеству в данных областях. Обсуждены также возможности сотрудничества в обмене опытом по линии науки, образования и культуры.
В рамках программы мероприятий Ч.Айдарбеков посетил завод компании "IHI Star", ознакомившись с процессом выпуска сельскохозяйственной техники, и обсудил с её Президентом перспективы поставок тракторов, соответствующего многоцелевого прицепного оборудования с последующей возможностью их производства в КР.
Посол ознакомился с продукцией ведущих японских компаний, производящих оборудование и технологии по предотвращению и защите от стихийных бедствий. Он осуществил осмотр инженерных сооружений непосредственно на местах их установки, обсудив вопросы их применения на территории КР с компаниями производителями.
Посол также встретился с Президентом компании "Sango Hokkaido" г-ном Минору Оикава, прошедшего в Японском агентстве международного сотрудничества (JICA) отбор на специалиста для составления в 2017 году оценки лавиноопасных мест в Кыргызстане, по результатам которой будет рассматриваться вопрос реализации демонстрационного проекта JICA по передаче японских технологий в области инженерной безопасности в горной местности.

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