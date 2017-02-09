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Власти КНР начинают собирать отпечатки пальцев въезжающих в страну иностранцев

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vlasti-kn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408987-ru.html

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9 февраля 2017, 11:51       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. Проходить процедуру дактилоскопии буду обязаны все иностранцы в возрасте от 14 до 70 лет, сообщили в министерстве общественной безопасности страны
Въезжающим в Китай иностранцам придется сдавать отпечатки пальцев при пересечении границы. Как сообщает в четверг агентство Синьхуа, соответствующее решение было принято министерством общественной безопасности (МОБ) КНР после утверждения новых правил Госсоветом КНР.
В заявлении МОБ уточняется, что проходить процедуру дактилоскопии будут обязаны пересекающие границу страны иностранцы в возрасте от 14 до 70 лет. Новый порядок не будет распространяться на лиц, въезжающих в страну по дипломатическим паспортам, членов официальных делегаций, госслужащих, а также в других особых случаях, предусмотренных двусторонними соглашениями.
Как сообщает агентство, первый пункт по сбору отпечатков пальцев с 10 февраля начнет работать в аэропорту города Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун). Впоследствии эта практика будет распространена и на другие пункты пересечения границы.
Источник ТАСС

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