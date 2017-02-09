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А.Атамбаев в ходе визита в Брюссель встретится с руководством институтов Евросоюза

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408984-ru.html

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9 февраля 2017, 11:29       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 16 февраля с официальным визитом посетит Брюссель. В ходе визита он встретится с руководством институтов Евросоюза. Как сообщил 9 февраля во время брифинга посол представительства Евросоюза в Кыргызстане Чезаре Де Монтис, повестка дня и детали визита еще обсуждаются.
Он отметил, что это третий визит А.Атамбаева в Брюссель. Предыдущие визиты в 2013 и 2015 годах были полезны для углубления двусторонних связей.
"Это исключительный пример, когда один президент так часто приезжает в Брюссель и его принимает высшее руководство Евросоюза. Это сигнал важности", - сказал Чезаре Де Монтис.
Он предполагает, что Евросоюз и Кыргызстан подпишут новое соглашение, которое заменит старое соглашение, подписанное более 20 лет назад. О каком конкретно соглашении идет речь, посол не уточнил.
"Второй момент, я думаю, что А.Атамбаев подчеркнет стремление Кыргызстана к укреплению демократии. Вероятно, он попросит поддержу Евросоюза, необязательно финансовую, но и политическую. Мы ожидаем, что ЕС предоставит Кыргызстану максимальную помощь", - добавил Чезаре Де Монтис.

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