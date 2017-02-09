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Новости Кыргызстана

Чезаре Де Монтис: У Кыргызстана есть препятствия для входа на рынок ЕСЧезаре Де Монтис: У Кыргызстана есть препятствия для входа на рынок ЕСА.Атамбаев в ходе визита в Брюссель встретится с руководством институтов ЕвросоюзаА.Атамбаев в ходе визита в Брюссель встретится с руководством институтов Евросоюза

Кыргызстан посетит делегация Европарламента

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408983-ru.html

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9 февраля 2017, 11:33       Комментарии

Через неделю после визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Брюссель 20 февраля в Бишкек приедет делегация Европарламента. Об этом 9 февраля во время брифинга сообщил посол представительства Евросоюза в Кыргызстане Чезаре Де Монтис. По его словам, в делегацию войдут 10 депутатов Европарламента, которые обсудят с кыргызскими дипломатами вопросы сотрудничества. Также они примут участие в 12-ом заседании комитета парламентского сотрудничества Евросоюз - Кыргызстан.
"Они будут находиться в Кыргызстане в течение нескольких дней. Кроме встреч с кыргызскими депутатами они планируют встретиться с представителями гражданского общества и посетить проект, финансируемый Евросоюзом", - сообщил он.

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