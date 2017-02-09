Кыргызстан посетит делегация Европарламента

9 февраля 2017, 11:33 Комментарии

Через неделю после визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Брюссель 20 февраля в Бишкек приедет делегация Европарламента. Об этом 9 февраля во время брифинга сообщил посол представительства Евросоюза в Кыргызстане Чезаре Де Монтис. По его словам, в делегацию войдут 10 депутатов Европарламента, которые обсудят с кыргызскими дипломатами вопросы сотрудничества. Также они примут участие в 12-ом заседании комитета парламентского сотрудничества Евросоюз - Кыргызстан.

"Они будут находиться в Кыргызстане в течение нескольких дней. Кроме встреч с кыргызскими депутатами они планируют встретиться с представителями гражданского общества и посетить проект, финансируемый Евросоюзом", - сообщил он.