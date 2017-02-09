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Алмазбеку Атамбаеву доложили о реформе в системе Вооруженных сил

Источник:
http://knews.kg/2017/02/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408982-ru.html

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9 февраля 2017, 11:18       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 9 февраля, принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Раимберди Дуйшенбиева, сообщает пресс-служба президента.
Глава государства проинформирован о принимаемых мерах по дальнейшему укреплению и развитию Вооруженных сил страны, повышению их боеспособности и мобильности, а также проводимой работе по обеспечению пограничной безопасности.
"Раимберди Дуйшенбиев также доложил о дальнейшей работе по реформированию системы управления Вооруженными силами страны. Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что вместе с реализацией реформы Вооруженных сил, особое внимание военное руководство должно уделить вопросам повышения воинской дисциплины и искоренения коррупции", – говорится в сообщении.

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