Алмазбеку Атамбаеву доложили о реформе в системе Вооруженных сил

9 февраля 2017, 11:18 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 9 февраля, принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Раимберди Дуйшенбиева, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства проинформирован о принимаемых мерах по дальнейшему укреплению и развитию Вооруженных сил страны, повышению их боеспособности и мобильности, а также проводимой работе по обеспечению пограничной безопасности.

"Раимберди Дуйшенбиев также доложил о дальнейшей работе по реформированию системы управления Вооруженными силами страны. Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что вместе с реализацией реформы Вооруженных сил, особое внимание военное руководство должно уделить вопросам повышения воинской дисциплины и искоренения коррупции", – говорится в сообщении.